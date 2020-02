Aquestes són les 5 causes de mort més freqüents al món

Malauradament, si alguna cosa hem de tenir tots clar en aquesta vida és que ningú és immortal i a tots, en algun moment, ens tocarà afrontar el destí inevitable de la mort. Cada dia moren al planeta milers de persones i mai està de més saber quins són els motius més freqüents que porten a la finalització de la vida de les persones.

Repassem les cinc causes de mort més habituals al món. Totes elles són malalties i afecten els éssers humans en major mesura que altres factors com les complicacions en el naixement (sisena causa), els accidents de trànsit (desena) o el suïcidi (quinzena).



1. Malalties cardiovasculars



Cada any a tot el món, prop de 18 milions de persones moren a conseqüència de problemes cardíacs o circulatoris, convertint-se en la causa de mort més habitual.

El més freqüent són els infarts, però poden donar-se altres episodis com embòlies o trombosi, a més de malalties més prolongades com la hipertensió. Totes elles afecten el sistema circulatori i vascular, i la medicina lluita contra elles, conscient que de vegades el seu factor imprevisible i ràpidament letal és difícil de combatre.



2. Càncer



Tot i que la medicina ha avançat enormement en la lluita contra aquest conjunt de malalties, gairebé deu milions de persones moren cada any a tot el planeta a conseqüència dels perjudicis per a la salut dels tumors malignes.

Entre els homes, el càncer més freqüent és el de pròstata i entre les dones, el de mama. I pel que fa a mortalitat, per nombre de casos el majoritari és el de pulmó, i el de pàncrees el que pitjor taxa de supervivència presenta.



3. Malalties respiratòries



Tant si són per causes víriques o bacterianes o a conseqüència d'altres agents com el tabac, aquest tipus de malalties són molt més mortals del que sembla en el dia a dia.

La pneumònia o la bronquitis crònica són algunes d'aquestes malalties que acaben causant més morts, arribant fins a prop dels quatre milions de morts anuals.



4. Demència



Els diferents tipus de malalties que suposen deterioraments cognitius als que les pateixen acaben tenint també un alt volum de morts associats, fins arribar als dos milions i mig de morts a l'any.

L'Alzheimer és la més comuna d'aquest tipus de malalties, arribant a suposar set de cada deu casos de demència i provocant un accelerant deteriorament de la salut dels afectats.



5. Malalties gastrointestinals



Les patologies que afecten de manera directa algun dels òrgans que integren l'aparell digestiu humà també suposen en els seus estadis més greus la mort de més de dos milions de persones a l'any.

Els virus, bacteris i paràsits que causen aquest tipus de malalties s'uneixen a el consum d'aliments i líquids en mal estat o fins i tot a l'abús de determinats medicaments com a origen de gastritis i un altre tipus de problemes que arriben a ser mortals.