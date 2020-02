Sant Pau utilitza per primera vegada a l'Estat un holograma dins del quiròfan com a guia

L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ha utilitzat per primera vegada a l'estat espanyol un holograma com a imatge de suport per a una intervenció quirúrgica d'alta complexitat. L'holograma recrea l'anatomia exacte del pacient que s'està operant i s'ha portat dins del quiròfan en una piràmide de vidre de prop de 2 metres d'altura, de manera que tot l'equip pot veure aquesta imatge en 3D. El director del Servei de Cirurgia General, el doctor Antonio Moral, destaca que l'holografia representa un "pas més" per a la visió en tres dimensions en intervencions quirúrgiques, ja que fins ara s'utilitzen ulleres 3D o la imatge traslladada als monitors, mètodes que, tot i la seva precisió, impliquen una lleugera interferència per al cirurgià.

El model anatòmic amb holografia és fruit de la col·laboració entre l'Hospital de Sant Pau i l'empresa catalana Newtonlab Space, amb el suport de la fundació Mobile World Capital Barcelona, i s'ha presentat aquest dilluns en una roda de premsa en què s'ha connectat amb el quiròfan on s'estava utilitzant aquesta tecnologia.

Aquest model permet al cirurgià veure la reconstrucció en 3D de l'anatomia del pacient mentre l'està operant. Altres tecnologies 3D que s'han utilitzat en cirurgia, com les ulleres de realitat virtual, només permeten que una sola persona vegi la imatge, normalment el cirurgià. "En la piràmide hologràfica disposem de tota la tecnologia i tota la informació sense cap interferència", ha ressaltat el doctor Moral.

Aquesta tecnologia està pensada per a intervencions quirúrgiques d'alta complexitat, com per exemple de pàncrees o fetge, en què els cirurgians han de ser extremadament precisos per no lesionar cap vas sanguini o altres estructures que envolten aquests òrgans. Poder disposar d'una reconstrucció fidel de l'anatomia del pacient -amb el tumor que s'ha d'extirpar- en 3D; poder consultar-la i provar-hi les maniobres és molt útil per aconseguir el millor abordatge.

L'holograma, creat a partir d'una impressió en 3D de l'anatomia exacte del pacient, mostra els diversos òrgans i estructures pintats de diferent color per facilitar encara més l'abordatge de l'operació. Els cirurgians mouen l'holograma a través d'un sensor, sense haver de tocar cap aparell, per garantir en tot moment l'esterilitat de l'espai.

El primer cas clínic en què s'ha utilitzat el model anatòmic hologràfic 3D, aquest dilluns, és el d'un pacient afectat per una tumoració poc freqüent al pàncrees, que ha requerit una intervenció per via laparoscòpica per extirpar el cap del pàncrees, el duodè, la vesícula biliar, la via biliar extrahepàtica i els ganglis limfàtics regionals, seguit de la reconstrucció de la continuïtat anatòmica del pàncrees, biliar i gàstrica. La cirurgia laparoscòpica és una tècnica mínimament invasiva, que utilitza un tub petit que s'introdueix per una incisió, i que té avantatges importants, sobretot en el procés postoperatori. El cirurgià, però, té molta menys visió que en una operació oberta i per això la tecnologia és un suport fonamental.

Aquest dilluns s'ha fet aquesta primera operació i la voluntat és que la incorporació de l'holograma a quiròfan "tingui continuïtat" com "una eina més de suport" als professionals, però encara s'ha d'establir un conveni que ho permeti, ha assenyalat la directora gerent de l'Hospital de Sant Pau, Gemma Craywinckel.



Sense el Mobile, però amb la tecnologia

En la presentació de l'holograma, hi ha participat el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que ha reconegut que els hauria agradat presentar aquesta tecnologia en el marc del Mobile World Congress (MWC), que havia de començar aquest dilluns però que es va cancel·lar per la por de contagi del coronavirus. Ara bé, Aragonès ha recalcat que "l'aparador canvia, però la tecnologia, la tenim". Per la seva banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha remarcat que les noves tecnologies "generen oportunitats" en l'àmbit de la salut per als professionals i per als pacients.

El director de 5G a Mobile World Capital Barcelona, Eduard Martín, també ha recalcat que amb aquesta nova tecnologia demostren que continuen treballant, encara que aquest any falti la "finestra" del Mobile. Martín ha assenyalat que el model hologràfic demostra que Catalunya "té l'ecosistema empresarial per desenvolupar sistemes exportables a tot el món" i que els hospitals "aprofiten" aquests tecnologies.