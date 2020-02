La fisioteràpia domiciliària com a eina per millorar la qualitat del vida del pacient

La fisioteràpia domiciliària com a eina per millorar la qualitat del vida del pacient Aquest és un consell de la campanya del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya "12 mesos, 12 consells de salut"

Els serveis de fisioteràpia domiciliària són un element clau per a la qualitat de vida de persones amb malalties neuromusculars i el Col·legi de Fisioterapeutes promou que aquestes atencions formin part, cada cop més, del sistema de salut. La vida de persones dependents i la dels seus familiars es veu radicalment millorada en malalties com l'ELA, l'Alzheimer, etc.

Jordi Pujol, fisioterapeuta col·legiat, destaca que "la fisioteràpia domiciliària fa servir majoritàriament tècniques manuals per les limitacions materials que suposa el fet de no estar en una consulta. També per aquesta raó, el tractament a domicili obliga a demostrar capacitat tècnica per part del professional fisioterapeuta, però també qualitat humana per entendre les expectatives i el context del pacient".

El sistema de salut a Catalunya fa que, segons Jordi Pujol, "la fisioteràpia sigui entesa més com una rehabilitació a domicili fins el moment en què el malalt pot recuperar la mobilitat necessària per poder apropar-se al centre de salut". La fisioteràpia pel sistema de salut pública és prescrita pels equips mèdics mentre que a les mútues, és el propi pacient qui pot requerir aquest tractament a domicili si té aquesta cobertura contemplada al seu contracte.