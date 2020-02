Creix el nombre de persones amb miopia

Els darrers anys hem pogut observar un augment considerable de la miopia. S'estima que els propers anys seguirà creixent, fins al punt que 1 de cada 2 nens en països Europeus serà miop. Controlar que la miopia no progressi constantment és un objectiu d'investigació arreu del món.

Cal tenir en compte que la miopia té una important càrrega genètica, però no és l'únic factor que influeix en la seva progressió. Si seguim uns hàbits visuals saludable podem contribuir a un correcte desenvolupament visual.

És molt important l'àmbit de treball. En aquest sentit, és clau una bona postura de treball i també es recomana una bona il·luminació a la sala, si és possible amb llum natural. Quan focalitzem molt la visió central afavorim la visió tubular, que pot arribar a produir estrès i cansament ocular i contribuir en la progressió de la miopia. Per tant, cal prendre consciència de la importància de la nostra visió perifèrica.

Un altre fet a tenir molt en compte és l'ús de les pantalles digitals. Es recomana invertir les hores de la tauleta en activitats a l'aire lliure, ja que la llum del sol també és important per al correcte funcionament dels nostres ulls.

Un altre consell és fer descansar la vista quan es fan tasques de visió propera prolongada, ja sigui llegir, escriure o estar davant de pantalles digitals. Caldria parar entre 5 i 10 minuts cada hora que passem amb els ulls enfocant en visió propera.

Cal recordar que l'alimentació també té un paper important en la salut visual. Per exemple, els aliments que contenen vitamina A contribueixen a la funció de la retina, i l'omega-3 ajuda en un bon desenvolupament i manteniment del teixit ocular.

I per últim, però no menys important, cal fer-se revisions oculars periòdiques per tal de detectar qualsevol tipus de disfunció visual i/o patologia associada. Hem de tenir en compte que la miopia està relacionada amb una sèrie de patologies oculars que augmenten les probabilitats de patir-les si aquesta és elevada.