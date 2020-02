Lents de contacte diàries i d'ús perllongat, dues solucions

Optometria

T'estàs plantejant utilitzar lents de contacte? Avui en dia, tothom pot portar-ne. Si no te n'has posat mai, pots començar utilitzant les lentilles d'un sol dia, que exigeixen molt poques cures, tant d'higiene com de manteniment. Els infants a partir dels 8 anys també poden portar lents de contacte, i és útil, per exemple, per als nens i nenes que fan esport i que necessiten una bona visió per practicar-lo, sense perdre comoditat.



Lents d'ús perllongat

Si les lents d'ús diari no s'adapten a algun estil de vida, una altra opció són les d'ús perllongat. A mesura que la tecnologia va millorant, també ho fan els materials i dissenys de les lents, i els usuaris se'n beneficien perquè hi ha més flexibilitat i més opcions. Per saber quines lents de contacte s'adeqüen més a les necessitats de cadascú, Soler Centre Visual, al carrer Guimerà de Manresa ( solercentrevisual.com), ofereix assesorament personalitzat.

Les lents de contacte d'ús perllongat són les que es poden dur posades durant un període més llarg de temps, fins i tot per dormir. Les lents d'hidrogel de silicona permeten que l'oxigen es transmeti millor a l'ull per mijtà de la lentilla i fins i tot n'hi ha algunes que permeten utilitzar-les fins a trenta dies consecutius.

El principal criteri que s'ha d'avaluar en unes lents de contacte d'ús perllongat és la permeabilitat a l'oxigen. Mentre dormim, l'única manera que la còrnia rebi l'oxigen que necessita per mantenir-se sana és per mitjà dels vasos sanguinis de les parpelles.



Avantatges i inconvenients

Tot i que els nous materials de lents, sobretot els hidrogels de silicona, permeten que passi més quantitat d'oxigen a l'ull, totes les lents de contacte bloquegen d'alguna manera la circulació, per això s'han de tenir en compte una sèrie de consideracions abans de fer-les servir.

D'una banda, poden ser molt útils per a persones amb un estil de vida molt actiu. També per a persones amb anomalies en la visió binocular, i per a persones amb una visió especialment deficient, ja sigui miopia, hipermetropia, estigmatisme..., a qui pot ser molt útil veure-hi clar en tot moment.

De l'altra, el risc més elevat de les lents de contacte d'ús perllongat és la infecció. Per evitar riscos, si és possible, és millor treure's les lents per dormir, encara que siguin d'ús perllongat. També cal treure-se-les si s'irriten els ulls o la visió deixa de ser bona.