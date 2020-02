Recomanacions per prevenir el contagi del coronavirus i evitar una psicosi col·lectiva

Pneumologia

El coronavirus de Wuhan es continua estenent pel món. A Catalunya, fins ahir, n'hi havia tres casos de confirmats, i tots tres evolucionen favorablement.

El secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha recordat que el 80% dels casos de coronavirus són lleus, un 15% són greus i un 2% són crítics. Com la grip, el coronavirus suposa un perill principalment per a les persones d'edat avançada o amb problemes de salut previs. Per a les persones sanes, el virus no és un perill. Tot i això, hi ha alarmisme i paranoia pel contagi del coronavirus i la conselleria de Salut ha redacatat una sèrie de consells i informació útils amb l'objectiu de sensibilitzar la població sobre com prevenir la infecció.



Com es transmet?

El virus responsable de la COVID-19 es transmet majoritàriament per via respiratòria, a través de les partícules que s'expulsen en tossir o esternudar, o a través d'objectes que han estat contaminats. El període d'incubació oscil·la entre dos i catorze dies, i els símptomes són similars als d'una grip comuna.



Quins són els símptomes?

La persona infectada presenta tos, mal de coll, febre i sensació de manca d'aire. En els casos més greus, que normalment succeeixen a persones grans o que tenen malalties cardíaques, pulmonars o problemes d'immunitat, podria derivar en una pneumònia, dificultats per respirar, insuficiència renal i, fins i tot, en persones vulnerables, la mort.

Malgrat que no hi ha un tractament mèdic específic perquè el brot és nou i desconegut, sí que hi ha molts tractaments per controlar-ne els símptomes i superar la infecció amb assistència sanitària.



Quan s'ha de sospitar?

Per sospitar d'un cas d'infecció per coronavirus cal que es donin aquests fets: tenir els símptomes exposats i haver estat en contacte estret amb un cas confirmat (amb prova positiva) o probable, o bé haver viatjat recentment a les zones on hi ha transmissió comunitària: la Xina, Corea del Sud, el Japó, l'Iran, Singapur i quatre regions del nord d'Itàlia (Llombardia, Vèneto, l'Emília-Romanya i Piemont).



Com ens podem protegir?

La higiene és clau. Rentar-se bé les mans i amb freqüència i evitar tocar-se la boca, el nas o els ulls són mesures que ajuden a evitar infeccions com la grip i també funcionen amb el coronavirus. Com a mesura òptima es recomana rentar-se les mans amb aigua i sabó durant almenys 20 segons.

És millor esternudar al colze que al palmell de la mà, però encara millor en mocadors d'un sol ús que no es retornin a la butxaca. Quan es tracta amb persones que tussen, esternuden o tenen febre, la distància de seguretat per minimitzar el risc de contagi hauria de ser d'un metre.

És preferible evitar el contacte estret amb persones que presentin símptomes de grip o refredat i, a Catalunya, es descarta haver de prendre mesures especials amb els animals o els aliments.



Qui pot transmetre la malaltia?

El període d'incubació, el que passa entre l'exposició al virus i l'aparició dels símptomes, s'estima que és d'entre 2 i 14 dies. El virus es pot transmetre quan els infectats mostren símptomes semblants als de la grip, però, segons assenyalava un article recent publicat per especialistes, també es pot transmetre abans de presentar símptomes.



Quan s'hauria d'anar al metge?

Si es té una infecció respiratòria aguda, amb tos, esternuts i falta d'aire i, al mateix temps, en els 14 dies previs a l'inici dels símptomes s'ha estat en contacte amb algun cas confirmat de coronavirus, s'ha viatjat a alguna regió on s'estiguin produint contagis entre persones o s'ha estat en algun hospital amb pacients tractats per la malaltia.



Com es tracta?

Per ara no hi ha cap tractament específic, però hi ha molts tractaments per controlar-ne els símptomes, per la qual cosa l'assistència sanitària pot millorar-ne el pronòstic.



Quan cal fer servir mascareta?

Les mascaretes no són necessàries per a la població general, de fet, segons el departament de Salut, no són efectives per evitar un contagi. Només serveixen quan una persona ja està malalta, per evitar que pugui transmetre la malaltia a través de la tos.