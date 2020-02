El rejoveniment facial a base de plasma ric en factors de creixement

Per aconseguir una pell més reparada i més jove, una de les millors opcions són els factors de creixement. Són un tractament basat en el potencial de regeneració de determinats elements de la sang del mateix pacient per estimular les cèl·lules de la pell, amb l'objectiu de contrarestar i prevenir el procés d'envelliment.

Està indicat per a dones i homes de qualsevol edat i s'utilitza principalment per al rejoveniment i reafirmació de la pell. Va bé per a la pell fatigada, seca, amb falta de tonicitat, per a pigmentació irregular, allisa a mitjà termini les arrugues i línies superficials... Els factors de creixement són un tractament obtingut del mateix pacient, natural i segur. Potencia el resultat i permet la curació més ràpida després de tractaments estètics com pílings o líftings.

La sang del mateix pacient s'obté per una simple extracció i és centrifugada per obtenir els factors de creixement procedents de les plaquetes. Amb l'ajuda d'una agulla fina es reinjecten directament a la dermis. És un procés que sol durar uns 30 minuts, aproximadament.

Els resultats obtinguts, visibles a mitjà termini, són satisfactoris. Cal tenir present, això sí, que el tractament està dirigit a l'estimulació de les cèl·lules cutànies que indueixen la síntesi de col·lagen, elastina i àcid hialurònic, i dona més lluminositat i rejoveniment de la pell sense procediments quirúrgics.



Sessions de manteniment

S'aconsella fer una nova sessió cada 6-9 mesos, segons l'estat de la pell del pacient i l'estrès a què és sotmesa la pell.

Es pot utilitzar com a tractament únic, o bé combinat amb tècniques quirúrgiques, com la blefaroplàstia o el lífting facial; i altres de no quirúrgiques, com farciments, mesoteràpia, pílings cutanis o els tractaments d'arrugues d'expressió amb bòtox per potenciar-ne els resultats.

És important que el tractament es faci de manera preventiva i es comenci a aplicar abans que els signes de l'envelliment siguin molt evidents. Per això és important un diagnòstic precoç.