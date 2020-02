La salut a la butxaca, un senyal més d'empoderament ciutadà

Assegurança de salut

La preocupació per la salut ha estat una constant en la humanitat, i per això des de la prehistòria s'ha conferit a la persona sanadora un estatus preeminent. Actualment, però, la facilitat d'accés a la informació que proporciona Internet i la proliferació de dispositius mòbils ha convertit l'individu en el gestor de la pròpia salut, sense desmerèixer en absolut la figura del metge, que continua essent imprescindible per combatre malalties i lesions.

L'empoderament ciutadà ens ha fet prendre consciència que som els principals responsables de vetllar per la nostra salut, entesa segons la definició de l'OMS com un estat complet de benestar físic mental i social, i no solament l'absència d'afeccions o malalties.

En aquest sentit és primordial la prevenció, l'accés a la informació sobre signes i símptomes i l'accés ràpid al propi historial mèdic. Tot això ho trobem a SalutCat, la primera app privada de salut en català.

L'aplicació permet recollir les dades mèdiques i emmagatzemar els informes, revisions, resultats de proves, receptes, radiografies, etc., de manera que es pugui tenir tot disponible en qualsevol lloc i en qualsevol moment. També disposa d'un codi QR per a emergències, que permet al personal sanitari accedir a les dades d'identificació personal i a les dades mèdiques més rellevants en cas d'accident o pèrdua de consciència, fet especialment important ja que davant una situació crítica els primers minuts són clau per reduir al màxim les seqüeles i la mortalitat entre les persones afectades.

A part, SalutCat permet gaudir d'un xat mèdic les vint-i-quatre hores del dia durant els 365 dies de l'any. S'hi poden fer consultes a metges de totes les especialitats, amb la comoditat de poder enviar fotos, informes, analítiques, etc. I com que és tan important saber què hem de fer quan tenim un problema de salut com adquirir i mantenir hàbits saludables, també podem xatejar amb nutricionistes o entrenadors personals.

En definitiva, amb SalutCat tots podem portar la salut a la bossa o a la butxaca.