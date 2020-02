Fer tractament amb bòtox pot ajudar els qui tenen fibromiàlgia?

El bòtox o toxina botulínica és un dels tractaments «més fascinants de la medicina moderna», diu la doctora Mercè Salvans, de la Clínica del Dolor. És molt conegut i pràcticament no té efectes secundaris en persones sanes, sempre que s'apliqui per part de personal mèdic experimentat i en les dosis adequades.

L'ús del bòtox és conegut sobretot per a tractaments d' estètica, ja que minimitza les arrugues de la cara. Però té moltes més propietats: serveix per pal·liar dolors d'origen muscular, hipersudoració, cefalea o tensió generada a la mandíbula per estrès.

El dolor muscular generalment es dona per l'estrès i la tensió en les fibres musculars, que exerceixen pressió sobre les articulacions i els tendons més propers. En aquests casos, el bòtox ajuda a relaxar els músculs i permet que les articulacions tornin a la seva posició natural. Tal com explica la doctora Mercè Salvans, «s'ha demostrat que, cada cop amb més intensitat, el bòtox o toxina botulínica inhibeix l'estímul dolorós d'algunes substàncies»

La fibromiàlgia és un quadre de dolors generalitzats que cada vegada es veu més clar que podria tenir l'origen en un mal funcionament del sistema de conducció del dolor des de la perifèria (músculs, tendons, articulacions i nervis) fins al sistema nerviós central (cervell i processament que fa del dolor que nosaltres percebem).

