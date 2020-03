Beure suc és tan sa com menjar fruita?

Els sucs són una beguda cada vegada més utilitzada per la gent com a part de la seva dieta. Bé sigui per esmorçar, a mig matí o com a part del berenar, tant majors com petits poden prendre sovint gots de la seva beguda afruitada preferida. No obstant això, els nutricionistes porten temps observant les diferències nutricionals entre aquestes i la ingesta de fruita real.

La veritat és que la fruita compta amb nombroses propietats que són realment interessants en la dieta de tota persona. Des de les nutritives vitamines fins a una important quantitat de minerals o fibra, passant per agents antioxidants, a més d'una important quantitat d'aigua que afavoreix la hidratació.

El suc natural és tan saludable com la fruita fresca, però cal tenir en compte que s'aprofita més la ingesta d'aquesta última, en el sentit que en menjar-la sola es consumeix sencera, mentre que en suc es necessiten diverses peces, aprofitades parcialment, per a consumir una dosi (el que porta a malgastar part de les vitamines i minerals).

A més, en requerir ser mastegada en consumir-la, la seva digestió es realitza d'una forma més gradual que en beure el líquid, per la qual cosa la glucosa no arriba tan ràpidament a la sang.

També cal ressaltar que els sucs que no són naturals i que arriben envassats tenen un problema afegit i és la presència d'altres ingredients com ara: importants quantitats de sucre en la seva composició.

Bé és conegut que totes les organitzacions de salut i nutricionals recomanen el consum de diverses peces de fruita al dia. Ens equivocaríem per tant si consideréssim que el suc és equivalent.



Consells per aprofitar la fruita

Una solució parcial pot ser triturar la peça sencera de fruita en una batedora o liquadora en lloc d'esprémer el suc, la qual cosa contribuirà al millor aprofitament de la mateixa per part de l'organisme humà.

També cal apuntar que el consum de smoothies (també naturals per evitar que se'ls afegeixin grans quantitats de sucre) és adequat, atès que afegir gel picat limita la quantitat de fruita del suc i provoca una absorció més lenta per part de l'organisme en veure's obligat aquest a portar-lo a la seva temperatura perquè es realitzi la digestió.

Quan és millor prendre-ho

Entre les fruites, ni tan sols totes són equivalents. Algunes són més aprofitables en suc, com les que tenen majors efectes diürètics (pinya, taronja, pera, meló, síndria...), ja que ajuden a eliminar líquids.

A més, s'ha de tenir en compte quin és el moment adequat per al seu consum, observant que al llarg del dia, l'ideal és fer-ho a mig matí o mitja tarda, o bé directament durant l'esmorçar.