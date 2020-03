Assistència convoca el programa de beques per valor de 30.000 euros

El curs acadèmic 2019-20, els estudiants de màsters o postgraus de l'àmbit de la salut de les universitats catalanes rebran ajuts per valor del 50% de l'import de la matrícula, fins a un màxim de 1.000 euros. Els requisits, terminis i documentació per a la sol·licitud estan disponibles a la pàgina web d'Assistència Sanitària, que des de l'any 2008 ha concedit 327 beques d'estudi per a professionals de la salut i que posa en valor la formació continuada com a vehicle per a la millora del conjunt del sistema sanitari.

Per dotzè any consecutiu, Assistència Sanitària posa 30 beques d'estudi a disposició dels professionals de la salut que vulguin ampliar la seva formació o adquirir els coneixements d'especialització que els permetin impulsar la seva carrera. Amb aquesta iniciativa, que ha rebut elogis de la comunitat mèdica i universitària, es vol contribuir a la millora del conjunt del sistema sanitari català i, en especial, garantir la preparació òptima de metges, infermeres i altres persones que vetllen per la nostra salut.

Com a entitat formada per metges, l'objectiu principal d'Assistència Sanitària és, d'una banda, assegurar que poden exercir la seva professió en les millors condicions i, d'altra banda, oferir una assistència sanitària de qualitat. Precisament, per damunt de qualsevol altre factor, la base d'una atenció mèdica de qualitat són els professionals que la fan possible. Per això, l'entitat posa a disposició dels estudiants de l'àmbit de la salut un programa d'ajuts per completar la seva formació i millorar en la pràctica professional.

Dotació de 30.000 euros

Assistència Sanitària convoca el seu programa de beques 2019-20 per valor de 30.000 euros en estudis de tercer cicle en universitats catalanes. Els ajuts cobreixen el 50% de l'import de la matrícula i l'oferta formativa inclou prop de 500 màsters i postgraus de totes les universitats catalanes i els seus centres adscrits. Els candidats han de fer la sol·licitud seguint el procediment disponible a l'apartat de beques del web d'Assistència Sanitària, on s'especifiquen clarament la informació que s'ha de proveir per completar-la i la normativa aplicable. La data límit per presentar la sol·licitud és el 24 d'abril de 2020.

Des de la seva creació, l'any 2008, s'han rebut 2.487 sol·licituds d'estudiants i s'han concedit 327 beques per un valor total de més de 310.000 euros. Es tracta d'un dels pocs programes d'ajuts a l'estudi de l'àmbit de la salut consolidat i finançat íntegrament per una institució privada a tot el país, si bé des dels seus inicis ha comptat amb el reconeixement i la col·laboració de les universitats i la comunitat mèdica. Nascut de la voluntat d'Assistència Sanitària d'impulsar el progrés científic, la recerca i la qualificació professional, enguany arriba ja a la dotzena edició.

Una eina per mantenir l'excel·lència

Les beques d'Assistència Sanitària volen ser una eina per mantenir el nivell d'excel·lència del sistema sanitari català en un escenari complex i amb la necessitat creixent dels professionals de complementar la seva formació. Els últims anys la matrícula en programes oficials de postgrau ha crescut notablement, amb un perfil majoritàriament procedent del col·lectiu d'infermeres i metges però obert a tots els professionals de la salut. L'increment any rere any de les sol·licituds rebudes, fan d'aquest programa una plataforma pensada per impulsar l'accés al món laboral.