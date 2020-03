Vuit preguntes amb resposta sobre el coronavirus

Un home de 47 anys és el primer cas confirmat a Manresa de coronavirus. El virus, que ja acumula 24 infectats a Catalunya, s'estén pel territori i per això cal respondre diverses preguntes que poden sorgir entre la població.



Com es transmet?



El virus responsable de la COVID-19 es transmet majoritàriament per via respiratòria, a través de les partícules que s'expulsen en tossir o esternudar, o a través d'objectes que han estat contaminats. El període d'incubació oscil·la entre dos i catorze dies, i els símptomes són similars als d'una grip comuna.



Quins són els símptomes?



La persona infectada presenta tos, mal de coll, febre i sensació de manca d'aire. En els casos més greus, que normalment succeeixen a persones grans o que tenen malalties cardíaques, pulmonars o problemes d'immunitat, podria derivar en una pneumònia, dificultats per respirar, insuficiència renal i, fins i tot, en persones vulnerables, la mort.

Malgrat que no hi ha un tractament mèdic específic perquè el brot és nou i desconegut, sí que hi ha molts tractaments per controlar-ne els símptomes i superar la infecció amb assistència sanitària.



Quan s'ha de sospitar?



Per sospitar d'un cas d'infecció per coronavirus cal que es donin aquests fets: tenir els símptomes exposats i haver estat en contacte estret amb un cas confirmat (amb prova positiva) o probable, o bé haver viatjat recentment a les zones on hi ha transmissió comunitària: la Xina, Corea del Sud, el Japó, l'Iran, Singapur i quatre regions del nord d'Itàlia (Llombardia, Vèneto, l'Emília-Romanya i Piemont).



Com ens podem protegir?



La higiene és clau, però hi ha un ampli ventall d'accions que podem fer per evitar contagis. Pots llegir de quines es tracta aquí.



Qui pot transmetre la malaltia?



El període d'incubació, el que passa entre l'exposició al virus i l'aparició dels símptomes, s'estima que és d'entre 2 i 14 dies. El virus es pot transmetre quan els infectats mostren símptomes semblants als de la grip, però, segons assenyalava un article recent publicat per especialistes, també es pot transmetre abans de presentar símptomes.



Quan s'hauria d'anar al metge?



Si es té una infecció respiratòria aguda, amb tos, esternuts i falta d'aire i, al mateix temps, en els 14 dies previs a l'inici dels símptomes s'ha estat en contacte amb algun cas confirmat de coronavirus, s'ha viatjat a alguna regió on s'estiguin produint contagis entre persones o s'ha estat en algun hospital amb pacients tractats per la malaltia. Abans, però, es recomana trucar al 061.



Com es tracta?



Per ara no hi ha cap tractament específic, però hi ha molts tractaments per controlar-ne els símptomes, per la qual cosa l'assistència sanitària pot millorar-ne el pronòstic. En els casos lleus, es tracta al mateix domicili dels afectats.



Quan cal fer servir mascareta?



Les mascaretes no són necessàries per a la població general, de fet, segons el departament de Salut, no són efectives per evitar un contagi. Només serveixen quan una persona ja està malalta, per evitar que pugui transmetre la malaltia a través de la tos.