Crida a la població per contribuir a crear un mapa de l'expansió del coronavirus a Catalunya

El Departament de Salut ha llançat aquesta setmana una app per fer seguiment de símptomes compatibles amb els de la malaltia covid-19, que causa el coronavirus. L'aplicació es va posar en marxa aquest dimecres i en només un dia 170.000 persones van bolcar la seva informació a l'aplicació, però no significa que totes elles presentin símptomes. L'aplicació s'anomena 'StopCovid19Cat' i els ciutadans poden informar del seu estat de salut sense haver de sortir de casa.



Per grups de WhatsApp i xarxes socials circula un missatge fent una crida a la població a instal·lar-se l'app i entrar les dades per tal de crear un mapa amb les zones on el virus té més incidència.També els propis metges del sistema sanitari demanen que la gent se la instal·li, com el doctor Joaquim Bosch Barrera, oncòleg del Trueta, que explica que "en 1 minut està fet i podem ajudar molt a estimar quina es la radiografia de la situació a Catalunya si molts la fem servir"





????Molt important, per tothom que resideixi a Catalunya????. En 1 minut està fet i podem ajudar molt a estimar quina es la radiografia de la situació a Catalunya si molts la fem servir. Saber qui està bé i qui pot requerir assistència properament ??. Gràcies. Fem difussió!! https://t.co/GdCGKz8GIq — Dr. Bosch-Barrera (@BoschBarrera) March 20, 2020

Els ciutadans es poden descarregar aquesta aplicació, que és gratuïta i està disponible en iOS i Android i, després d'un senzill procés d'acreditació, podran controlar el seu estat de salut sense haver de sortir de casa, mantenint el confinament i sense tensar els serveis sanitaris.(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar general, etc.) per mitjà d'un senzill test, que proporcionarà la informació necessària.L'app Stop Covid19 Cat té un doble objectiu. D'una banda, donar resposta a les necessitats d'informació de la ciutadania en relació amb el COVID 19, a través d'un qüestionari que els indica si tenen possibilitat de tenir COVID. De l'altra,a tot el país i de forma localitzada per població.Per a ser més efectiva, l'aplicació demana a l'usuari el seu Codi d'Identificació Personal (CIP) -que trobarà a la seva targeta sanitària- i que activi la geolocalització del seu dispositiu mòbil.El sistema sanitari farà la vigilància del cas a partir de les dades enviades per l'aplicació i, si és necessari, activarà els serveis d'emergències mèdiques.Des del Departament de Salut es fa una crida als ciutadans perquè facin un ús responsable de l'aplicació i proporcionin informació veraç i rellevant.