Claus per combatre el sedentarisme durant el període d'aïllament

Com tots sabem, en aquest període d'aïllament a les nostres cases està augmentant un dels problemes que més estan en auge en la nostra societat, el sedentarisme. La vida sedentària resulta molt més perillosa del que t'imagines i influeix tant en el nostre estat de salut física i emocional com a la mala alimentació. Parlem amb el fisioterapeuta Javier Campomanes sobre les conseqüències del sedentarisme i com combatre'l.



Conseqüències

Problemes psicològics: Depressió, ansietat, estrès i insomni

Duplica el risc de patir malalties alhora que augmenta el risc de patir hipertensió arterial.

Les dones sedentàries noten més els efectes de la menopausa.

No fa falta tenir sobrepès o obesitat per patir les conseqüències del sedentarisme, els prims també les pateixen.

La inactivitat produeix un augment de l'apetit i per tant un augment de pes.

Beneficis de l'exercici

Redueix el risc de patir depressió, un dels grans problemes de la nostra societat.

Redueix els símptomes d'estrès i ansietat.

Facilita el part a les dones embarassades.

Redueix la probabilitat de patir problemes cardíacs.

Disminueixen els dolors musculars.

Afavoreix la pressió arterial.

Retarda l'envelliment.

Enforteix els ossos.

Idees

El propòsit és fàcil de complir i els beneficis que aporta són molts. Abans de començar i molt important, és que les persones amb determinats problemes de salut, com ara: malalties cardiovasculars i diabetis, han de prendre més precaucions i consultar al metge abans de realitzar l'exercici.

Per les persones majors que se'ls hi permeti poder practicar-ho: Adults de 65 d'ara endavant, dediquin 3 o 4 dies a la setmana a realitzar activitats físiques ( ioga, pilates...). L'activitat es practicarà en sessions de 15 minuts, com a mínim. Els adults d'aquest grup d'edats amb mobilitat reduïda, han de realitzar activitats físiques per tal de millorar el seu equilibri i impedir les caigudes, tres dies o més a la setmana. Realitzar activitats que enforteixin els principals grups musculars dos o més dies a la setmana.



Joves

Dedicar un total 60 minuts diaris a realitzar alguna activitat, inclosa l'opció de dedicar aquest temps al complet, o dividir-lo en dues sessions de 30 minuts.

Sempre que sigui possible, els nens i els joves amb discapacitat hauran de seguir també aquestes recomanacions. No obstant això, han de comunicar-li-ho al seu professional sanitari per tal de conèixer el tipus i quantitat d'activitat física adequada per a ells, tenint en compte el seu grau de discapacitat.

És convenient començar amb una activitat lleugera i augmentar gradualment amb el temps la durada, la freqüència i la intensitat.



Nens petits

Algunes activitats per fer amb els nens durant l'aïllament preventiu pel coronavirus són:



Dibuixos i manualitats.

Llegir diferents temàtiques.

Ajudar amb les tasques de la llar.

Ensenyar-los a cuinar mínimes coses sense cap perill.

Classes d'exercici físic.

Planificar pròximes aventures.

Jocs d'aprenentatge de taula.

Vídeos educatius, pel·lícules, etc...

On trobar exercicis

Entrenadors professionals compten amb classes gratuïtes a internet i via xarxes socials per tal d'ajudar-nos aevitar el sedentarisme. Per aconseguir-ho, compten amb classes en directe i classes gravades que et serviran de gran ajuda.D'altra banda, i si no vols realitzar classes, també pots trobar exercicis específics escrits per treballar les diferents parts del cos i dur-los a terme a la teva manera, encara que l'aconsellable és sempre estar observant a un professional.

Com s'introduïa al principi, un dels pilars bàsics en aquests dies a casa serà la nostra alimentació, per la qual cosa Campomanes us recomana per a aquestes setmanes:

1. Planificar i realitzar una compra coherent i saludable: Tot el que tinguis a casa t'ho menjaràs, i és així! Evita productes insans que no aportin cap nutrient. L'única cosa que farà en el teu cos serà crear-te ansietat.

2. Marca't un horari, tant de menjars com d'activitats. Compleix un horari de menjars (3,4 o 5 al dia, però organitzats) i la resta del temps marca't diferents tasques com ja hem parlat.

3. Incorpora en totes els teus menjars vegetals i proteïnes: Aporten quantitat de nutrients amb molt poques calories.

4. Redueix la ingesta de calories.

5. Estar molt ben hidratat: consumir dos litres d'aigua preferentment.

Recorda que en realitzar exercici, no solament s'afavoreix la condició física del cos, sinó també augmenta l'autoestima, es millora la coordinació, entre molts altres beneficis que ja heu après.