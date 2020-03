I tu, saps com treure't uns guants de làtex?

Estem vivim una situació excepcional aquests últims dies, arreu de món s'està vivint un confinament a les cases, una situació que mai havia passat en l'època de la història moderna. Per això, podria arribar a semblar una broma que hi hagi un vídeo sobre com treure't uns guants de làtex, però aquest acte pot arribar a evitar la infecció del coronavirus a altres persones. Aquest professional sanitari explica en poc més de dos minuts quin és el procés correcte per a treure't uns guants de làtex sense que et puguis infectar del virus.