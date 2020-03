Bonaventura Clotet afirma que el virus està «aïllat» i es treballa en una vacuna per combatre possibles nous brots

El director de l'Institut IrsiCaixa a l'Hospital Germans Trias i Pujol, Bonaventura Clotet, ha explicat que el virus del coronavirus ja està "aïllat" a laboratori per poder fer tests al laboratori amb fàrmacs. Ha afegit que treballen en l'elaboració d'una vacuna per combatre un proper brot, que podria arribar el proper any. Ha afegit que les primeres vacunes disponibles estarien disponibles a l'estiu en el millor escenari i l'objectiu és que pugui "bloquejar possibles nous coronavirus" per anticipar-se a possibles nous brots. Ha apuntat que el coronavirus és "més del doble" d'infecciós que la grip normal i amb una resposta immunitària que encara es desconeix molt i sobre la que s'està investigant.

Clotet ha concretat que l'aïllament del virus en laboratori l'ha fet el CRESA, juntament amb el Supercomputing i l'IrsiCaixa. En aquest sentit, ha explicat que s'està treballant molt en la recerca contra el coronavirus però que la necessària immediatesa pot afectar a la viabilitat d'aquesta recerca. Tot i això, ha afirmat que és pitjor "no fer res que no pas ser una mica agosarat i arriscar una mica perquè el benefici pot fer molt més llarg".