Arriben a Catalunya 25.000 testos ràpids per al coronavirus

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat aquest dissabte que han arribat a Catalunya 25.000 testos ràpids per detectar el coronavirus. Segons la consellera, els professionals sanitaris i els usuaris de les residències seran els qui tindran prioritat a l'hora de fer-los servir. "Tot allò que arriba ho posem a disposició amb l'estratègia de vetllar per la protecció dels professionals i la seguretat dels pacients i les persones més vulnerables", ha dit. Per altra banda, Vergés ha explicat que, fins ara, no té constància que hi hagi hagut més requises de material. "Me n'alegro que no em consti perquè tot el material ha d'estar a disposició de qui ho necessita", ha afegit.