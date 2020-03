Un expert preveu una "estabilització" de casos a finals de la setmana vinent

El cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital Vall d'Hebron, Benito Almirante, ha apuntat a una "estabilització" de casos de coronavirus a finals de la propera setmana o principis de la següent. Almirante ha dit a RAC1 que treballen amb aquesta hipòtesi ja que el confinament necessita "un mínim de dos o tres setmanes" per mostrar efectes. El doctor ha afirmat que no es pot comprar la situació de l'Estat amb Itàlia i ha defensat que a l'Estat s'han pres mesures de confinament "molt extenses, segurament amb la limitació de l'ambient laboral". A més, ha reconegut que aquesta setmana s'ha viscut una situació "molt difícil" als hospitals catalans, que estan "gairebé al màxim" de les seves possibilitats però continuen donant-hi resposta.

En aquest sentit, ha explicat que han augmentat les persones que requerien hospitalització i ha valorat que la propera és possible que sigui "una mica pitjor". Tot i això ha volgut enviar un missatge d'esperança i ha assegurat que els sanitaris estan responent a la crisi i que se superarà. "Tota la sanitat està posant tot el que té per sortir endavant i jo li garanteixo que estem fent tot per donar totes les respostes", ha declarat.

Almirante també ha explicat que el virus "no desapareixerà" per complet i que és possible que es vagin encadenant països nous amb diferents nivells d'afectació. "Serà difícil que no torni a reaparèixer l'any que ve amb unes característiques diferents", ha manifestat. Ha afegit que els científics treballen amb la hipòtesi que el virus romandrà a la societat amb una periodicitat encara desconeguda i per això es treballa en trobar una vacuna, que es prioritzaria entre les persones més vulnerables.

Per últim, ha reconegut que un augment de la temperatura hauria de tenir "un impacte molt important" en l'avenç de la malaltia però ha alertat que aquest efecte no serà "absolutament rellevant" ja que es tracta d'un virus al que la població no havia estat exposat anteriorment.