Assistència activa un telèfon Covid-19 per descongestionar el sistema

Arran de la situació generada per la pandèmia del coronavirus a Catalunya, Assistència Sanitària ha posat en marxa un protocol específic amb un servei gratuït d'atenció telefònica per resoldre dubtes i orientar les persones que presenten símptomes o conviuen amb altres persones afectades. Per garantir-ne l'efectivitat com a mesura per contribuir a destensar el sistema de salut català, la línia està oberta al conjunt de la població, assegurada o no de l'entitat, i és un mecanisme addicional per evitar el col·lapse dels recursos sanitaris.

Un equip format per infermeres i metges de l'organització atén les consultes, que s'analitzen amb criteris preestablerts, i, en funció de cada cas específic, es recomanen diferents dispositius sanitaris. Després de només 24 hores de funcionament, com a resposta a l'elevat nombre de trucades rebudes, el servei va doblar el nombre de línies obertes.

Missatges a l'Hospital de Barcelona

Com a resposta de la població a l'esforç que els col·lectius mèdics estan duent a terme durant aquest període d'excepció, s'estan produint nombroses i emotives mostres d'agraïment que fan palesa la significació de la tasca assistencial i deixen constància que ara l'ofici de metge i infermer és més important que mai.

Com a acte d'homenatge, durant la crisi de la Covid-19 els veïns de l'Hospital de Barcelona projecten sobre la façana del centre grans missatges d'ànim i agraïment a un personal que salva vides posant la seva per davant.

Es tracta d'una acció espectacular, amb grans cors com a protagonistes, que se suma als aplaudiments diaris i altres accions, com el lliurament de sopars per als «herois sanitaris de Barcelona» que diverses empreses de repartiment a domicili realitzen de forma organitzada i solidària.

Assistència Sanitària és una companyia asseguradora mèdica exemple del cooperativisme sanitari, un particular model d'autogestió basat en la igualtat de metges i usuaris en els òrgans de decisió i gestió. Actualment, l'entitat compta amb 190.000 assegurats i un quadre facultatiu format per més de 4.000 metges a la seva disposició. A més, és partner mèdic oficial del FC Barcelona.

Més de 4.000 metges al servei dels assegurats

