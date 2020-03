Com incideixen l'alimentació i l'estil de vida en la salut dels infants?

Un estudi farà el seguiment de 2.300 nens i nenes durant deu anys per veure de quina manera l'alimentació, l'estil de vida, les hores de son i l'entorn afecten, des de ben petits, la salut de les persones. Així, amb el control dels infants, es pretén especificar la incidència de determinades malalties com l'obesitat en funció de l'exposició a diferents factors de risc: alimentació, fraccionament dels àpats, activitat física o sedentarisme, entre altres. El seguiment es farà en infants de tres a sis anys de Barcelona, Reus i cinc ciutats més de l'Estat. L'estudi CORAL és coordinat per la investigadora de la Unitat de Nutrició Humana de la URV Nancy Babio i la investigadora de la Universitat de Còrdova Mercedes Gil.

Els resultats del treball han de proporcionar les dades necessàries per entendre i poder actuar sobre els determinants dels problemes de salut infantils i posteriors així com de l'extensió de l'obesitat i el sobrepès infantil. A més, a través del llarg període de seguiment hi haurà una gran quantitat d'informació sobre els estils de vida i els hàbits alimentaris dels participants que es lliuraran als pares perquè puguin tenir una informació detallada de la salut dels seus fills.