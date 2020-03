Lluitar contra un càncer durant la crisi del coronavirus: una incertesa afegida

Oncologia

Les persones que pateixen un càncer es troben aquests dies amb una situació d'incertesa afegida a la preocupació per la mateixa malaltia. El risc de contagiar-se en la pandèmia de coronavirus o els desplaçaments a l'hospital per rebre tractament en un moment de molta pressió assistencial per la Covid-19 i, a més, amb l'acompanyament dels familiars limitat, són algunes de les situacions sobrevingudes per a aquestes persones. El cap del Servei d'Oncologia Mèdica de Vall d'Hebron, el doctor Josep Tabernero, vol donar un missatge de tranquil·litat: «Som aquí pel que calgui, per donar-los el millor tractament, per prendre decisions amb ells; els volem protegir i cuidar bé».

Blanca Medir té leucèmia i actualment està fent les proves del procés per al trasplantament, que es podria endarrerir per la pandèmia de coronavirus. Els trasplantaments de medul·la comporten un risc de desenvolupar infeccions durant algunes setmanes i per això els especialistes valoren si és oportú demorar la intervenció fins que els casos de coronavirus es redueixin i no hi hagi tanta possibilitat de contagi. Li van diagnosticar la malaltia fa dos anys i, després d'una recaiguda, la leucèmia es troba ara en fase de remissió. «Els metges diuen que vivim al dia. És una situació nova, també per a ells. I jo de vegades penso que no sé si la malaltia podrà esperar més el trasplantament», diu. Tot i la incertesa, no es deixa arrossegar per aquesta sensació: «El que m'ha ensenyat la malaltia és viure al dia. Intento no pensar què pot passar».

Tot i que els pacients estan preocupats per com els pot afectar la situació de la pandèmia de Covid-19 a l'evolució de la mateixa malaltia, el doctor Tabernero remarca que tots els professionals –oncòlegs, infermers, farmacèutics, rehabilitadors, psicooncòlegs...– «estan oferint el millor per donar suport als pacients i perquè se sentin ben cuidats».

No totes les persones amb càncer poden tenir un risc superior davant un eventual contagi de coronavirus, ja que no totes estan immunodeprimides, indica el doctor Tabernero. Hi ha molts tipus de càncer, moments de la malaltia i afectacions. Sí que tractaments com les quimioteràpies o immunoteràpies poden tenir un risc superior d'immunosupressió.

Per això, els especialistes subratllen la importància de les mesures establertes per a tota la població, com el confinament a casa excepte en aquelles situacions en què sigui absolutament imprescindible sortir, evitar els contactes o rentar-se amb freqüència les mans, entre d'altres.

Davant la crida al confinament de la població, l'AECC (Associació Contra el Càncer) de Barcelona ha tancat la seu però manté l'acompanyament als pacients i familiars a través d'atenció telefònica o videoconferències. Tot i aquest canvi de format, els psicooncòlegs constaten que la majoria dels usuaris mantenen les consultes. «Són persones que ja estaven preocupades d'abans per la malaltia oncològica, que normalment comporta un neguit pel futur, per com evolucionarà. Si hi afegim la situació actual pel coronavirus, l'angoixa prèvia es pot accelerar», assenyala.

El servei oncològic continua amb alguns canvis per reduir riscos. El departament de Salut va donar una instrucció perquè els hospitals ajornessin les proves i operacions no urgents per poder donar resposta als casos greus de Covid-19 i continuar atenent les urgències i tractaments essencials, com són els oncològics.

Això sí, la crisi del coronavirus ha portat els serveis d'oncologia a introduir alguns canvis, com potenciar les visites telemàtiques. Algunes consultes per comunicar resultats de controls s'estan fent per telèfon per reduir els desplaçaments als hospitals. En cas, però, que les proves necessitin explicacions més complexes o que hi pugui haver alguna dificultat de comprensió, les visites es mantenen presencials.

Un altre canvi que pot comportar la crisi del coronavirus és la demora de determinats tractaments sempre que hi hagi marge, explica el doctor Tabernero: «Els professionals prenen la millor decisió en valorar el risc i el benefici dels tractaments».

Per exemple, si un pacient ha de rebre un tractament immunosupressor, els especialistes valoren endarrerir-lo algunes setmanes, en espera que es redueixi la càrrega viral del coronavirus a l'entorn. No és una situació exactament nova, ja que decisions així també s'han hagut de tenir en compte, per exemple, en hiverns de fred intens o de nevades que poden comportar més risc d'infeccions. En tot cas, tal com deixa clar el doctor Josep Tabernero, són decisions individualitzades després de valorar els avantatges i els inconvenients i de parlar-ho amb els pacients.