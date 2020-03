Millora el contorn facial eliminant les ulleres

Amb l'envelliment, la pell perd tonicitat i s'aprima. A la zona ocular, les conseqüències són un eixamplament de les òrbites i la formació de buits, solcs i plecs.

Gràcies a la combinació de farciments dèrmics amb les tècniques de mesoteràpia s'aconsegueix retornar l'elasticitat i vitalitat a la pell del voltant dels ulls mitjançant l'aplicació d'un gel dissenyat específicament per al tractament de les ulleres.

Els aminoàcids, les vitamines, els minerals i el antioxidants són necessaris per a la reestructuració, protecció i regeneració de les cèl·lules, mentre que l'àcid hialurònic substitueix el volum perdut i millora la hidratació de la pell.

El mètode per reduir les ulleres és apropiat per homes i dones de qualsevol edat i a la Clínica Dr. Saez, de Manresa, te n'informem i t'assessorem.



Com es realitza?

Amb l'ajuda d'una agulla fina, s'injecta directament el gel a les ulleres i a les depressions del solc lacrimal i del solc palpebromalar.

El procediment sol durar 20 minuts, no és dolorós i el pacient es pot incorporar a la vida quotidiana de forma immediata.

El tractament estàndard consisteix en una primera sessió. Després, al cap d'un mes es decideix si cal una nova aplicació per potenciar l'efecte. I a partir d'aquí es fan sessions de manteniment cada dotze o divuit mesos, segons l'estat de la pell del pacient i l'estrès al qual està sotmesa la pell.



Quin és el resultat?

Aquest procediment proporciona una gran millora del contorn facial, amb un nou aspecte de la mirada. Es pot utilitzar com a tractament únic o bé combinar-lo amb altres tècniques per potenciar-ne els resultats, com la blefaroplàstia o el lífting facial. O bé també procediments no quirúrgics, com per exemple els farcits, la mesoteràpia facial, el bòtox o els pílings.

Per obtenir millors resultats és important que el tractament es dugui a terme de forma preventiva i es comenci a aplicar abans que els signes de l'envelliment siguin massa evidents. D'aquí la importància d'un diagnòstic precoç.