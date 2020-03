Solucions que eviten la contenció a les persones grans

Geriatria

Quan anem de visita a una residència o hospital, tots hem vist persones amb una contenció, és a dir, amb un cinturó que impedeix la mobilitat. Es tracta de pràctiques que fins ara s'han utilitzat habitualment i que actualment el seu ús està en el punt de mira.

La Fundació Ibada, amb residències per a gent gran a Navarcles i a Castellgalí, fa més de 10 anys que treballa per trobar solucions que evitin l'ús de contencions, ja siguin contencions físiques com químiques. Les contencions físiques són aquells mitjans com cinturons, canelleres, cingles o petos, que es posen a la persona, o a prop d'ella, per impedir que es mogui o que pugui accedir a alguna part del seu cos. Les químiques o farmacològiques són aquells medicaments que es prescriuen amb la intenció de limitar les conductes naturals, com caminar.

Trobar una solució no ha estat una feina fàcil, perquè sempre s'ha ser molt prudent, sobretot si es tracta de la seguretat de les persones. Quan la Fundació Ibada va començar a treure les contencions, van observar que en molts casos hi havia moltes persones que «no tenien un motiu pel qual estar contingudes, simplement es va posar un dia i mai es va tornar a revisar si era necessària o no», explica el personal tècnic de la residència Ibada. En altres casos més complicats s'han trobat solucions com el canvi de maneres de fer: augmentar la supervisió a determinades zones o horaris, fer canvis organitzatius de tasques i distribució del personal, arribar a acords amb els usuaris i/o les seves famílies, entre altres.

Algunes de les solucions més originals i efectives han estat «des d'uns simples mitjons amb sola de silicona que eviten que les persones que no es posen les sabatilles a la nit puguin relliscar, fins a sensors que detecten els batecs del cor i la respiració i que avisen als telèfons quan la persona surt del llit.

Sigui com sigui, creiem que la gran majoria de vegades sempre es pot trobar una solució que eviti la contenció, només s'ha de voler fer-ho realment», asseguren des de l'equip de descontencions de la Fundació Ibada.