Xerrades i sessions divulgatives per a nous aprenentatges durant el confinament

Consells

Aprofitar el temps tancats a casa per obrir la finestra a nous coneixements mentre duri el confinament pel coronavirus. Aquest és el leitmotiv de diverses iniciatives que estan sorgint a les xarxes i que ofereixen continguts sobre disciplines molt diverses a la ciutadania. És el cas del científic Joan Anton Català, que ha posat en marxa les xerrades divulgatives «Ciència en confinament», a través de les quals ofereix el seu coneixement en obert i de forma interactiva amb dues sessions diàries. Cada dia a les 11 del matí i a les 7 de la tarda fa una sessió en directe a través de la plataforma Zoom, que li permet interactuar amb el públic. Normalment, la sessió del matí és més pensada per al públic infantil i la de la tarda, per a tots els públics.

Una altra opció són xerrades curtes de diverses disciplines al compte d'Instagram COV Talks i també n'hi ha professionals molt diversos que s'han readaptat i fan petites sessions en obert amb consells o informació del seu àmbit. Es tracta de xerrades de quinze minuts «curtes, àgils i concises» que volen «obrir una finestra a noves idees, nous projectes i noves visions». En cas de no poder-les seguir en directe es poden recuperar a posteriori.



La salut es cola a casa

Els professionals de moltes disciplines estan aprofitant per oferir els seus coneixements o els seus serveis on-line de manera individual. Mes enllà de l'allau d'oferta per a fer esport, fisioterapeutes, nutricionistes o psicòlegs s'han abocat al món on-line.

També ho ha fet l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC)-Catalunya amb vídeos gravats pels seus professionals des de casa, a través dels quals ofereixen consells per portar millor la incertesa creada pel coronavirus i els dies de confinament. A través de les xarxes socials i els canals digitals, els malalts de càncer reben pautes i recomanacions de psicòlegs, treballadors socials i tècnics en exercici físic per afrontar millor el moment actual.

En el cas de l'AECC-Catalunya contra el Càncer de Barcelona, ofereix dos directes diaris de dilluns a divendres al seu compte d'Instagram. El primer d'ells és al matí amb exercicis a càrrec d'una fisioterapeuta, i el segon, a la tarda amb una nutricionista sobre com crear hàbits saludables. A banda dels dos directes, hi ha píndoles informatives diàries també amb altres professionals, com psicooncòlegs i treballadors socials.



Pallapupas en vídeo a hospitals

El coronavirus també ha obligat els Pallapupas (pallassos d'hospital) a aturar la seva activitat presencial però no la virtual. L'ONG s'ha sumat també a les possibilitats de les noves tecnologies i està oferint càpsules de vídeo «destinades a seguir al costat dels pacients i a donar suport al personal mèdic».

Amb el nom d'Operació Contagi, ofereixen vídeos on-line «amb la finalitat de contagiar somriures i que tothom passi una bona estona durant aquests dies». En aquests vídeos es pot veure com els Pallapupas, cadascun d'ells des de casa seva, afronten diferents situacions de la seva vida en confinament.

A més, s'han creat càpsules amb continguts específics per als col·lectius amb els quals treballen normalment i amb les quals, per exemple, busquen reduir l'angoixa i la por que produeix un ingrés o una operació, entre d'altres, per reduir la sensació de temps d'espera. També fan sessions en directe a Instagram Live els dimarts i divendres al migdia.