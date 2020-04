Consells i precaucions sobre les relacions sexuals en temps de coronavirus

Els sexòlegs aconsellen prendre precaucions en les relacions sexuals en plena expansió del coronavirus, com utilitzar sempre preservatiu o evitar fer petons, però defensen la seva pràctica com una manera de reduir l'ansietat.

Els experts assenyalen que el desig sexual pot decaure en una situació tan estressant com l'actual, amb el confinament obligatori a casa, però recomanen que les relacions sexuals es mantinguin perquè els seus efectes poden resultar beneficiosos per a la salut.

El doctor especialista en medicina sexual, François Peinado, que ha contestat per internet les preguntes realitzades per ciutadans sobre coronavirus i sexualitat, alerta que encara que no hi ha evidència que la COVID-19 pugui estar present en les secrecions vaginals o en el semen, sí que hi ha proves de transmissió oral-fecal, per la qual cosa s'han d'evitar aquestes pràctiques.

Per eludir riscos, especialment si hi ha sospites que es pugui estar infectat, recomana l'ús del preservatiu, i recorda que netejar-se les mans és més important que mai abans i més després de qualsevol relació sexual. A més, per evitar la propagació a través de les gotetes respiratòries, aconsella no besar-se durant l'acte i intentar postures que minimitzin la transmissió aèria com aquelles en les quals una de les persones està d'esquena a l'altra.

També s'ha d'evitar el contacte sexual amb persones alienes al nostre cercle íntim i de convivència diària, i esperar a la fi del confinament per tenir contacte físic.

Com a alternativa a les relacions sexuals amb penetració, Peinado aporta altres maneres d'expressar l'erotisme com el "sexting", les videotrucades, la lectura eròtica i la masturbació.

El doctor afirma a més que, malgrat la predicció d'un 'baby boom' durant la quarantena, la presència de nens tot el dia a casa i el distanciament entre les persones, dificulten o disminueixen el número de relacions sexuals.

Una altra experta, la psicòloga i sexòloga clínica Carmela Cobo, assenyala que és normal la falta de desig, ja que aquesta nova situació de tancament té repercussions i afecta a tots els nivells, inclòs el sexual.

Malgrat això, recomana no descuidar la pràctica sexual en aquests moments pels beneficis que reporta a la nostra salut, tant física com mental: enforteix el sistema immunològic, disminueix la pressió arterial, relaxa, facilita el son i és un potent analgèsic. "És moment de reinventar-se i provar coses que fins ara no havíem fet, com les joguines eròtiques", afegeix Cobo.