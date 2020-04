La medicina del futur, marcada pel coronavirus

El coronavirus ha paralitzat el país i ha posat a prova el sistema sanitari. La crisi sanitària de la Covid-19 «marcarà un abans i un després en la medicina», assegura el doctor manresà Gaspar Alomar, responsable de la iniciativa elmetgetruca.cat.

Què és elmetgetruca.cat?

Davant de l'alta demanda i del col·lapse de les línies telefòniques «volem oferir una nova via amb la finalitat de poder contactar amb un metge. És un servei privat que pot cobrir l'assegurança de salut. I gratuït per a les persones sense recursos».

Què fa la medicina privada contra la pandèmia del coronavirus?

«Les assegurances privades no han estat a l'altura de les circumstàncies». Així de crític es mostra Gaspar Alomar. Opina que haurien d'estar a primera línia de foc i, en canvi, «no han aportat solucions ni per evitar els contagis dels seus propis metges col·laboradors», diu.

El coronavirus s'ha convertit en un gran problema de salut pública, amb hospitals col·lapsats i Unitats de Cures Intensives (UCI) al límit. Segons Gaspar Alomar, «tots els professionals mèdics volem ajudar el màxim: hi ha molts metges que hem tancat consultes privades durant l'estat d'alarma per col·laborar amb la sanitat pública, i només atenem les urgències. I som molts els centres mèdics privats que hem aportat equips i materials de protecció», assegura Gaspar Alomar, metge de Policlínic Bages.

L'objectiu és frenar una malaltia, la Covid-19, que és molt contagiosa i que afecta principalment la gent gran i amb patologies prèvies. Davant de qualsevol sospita, febre, tos, mal de coll o dificultat respiratòria, cal trucar al 061, i optar per una alternativa: «Demanar pel portal elmetgetruca.cat que us truqui el metge privat». El nombre de persones infectades per coronavirus creix dia rere dia, com també el nombre de víctimes mortals. «Vivim una crisi sanitària que tindrà conseqüències incalculables», remarca.

Com es trenca una cadena de contagi?

El coronavirus es contagia abans de donar símptomes, per això «és important que si tens tos repetida o febre t'aïllis i ho comuniquis a les persones de qui t'has envoltat perquè també ho facin, abans de presentar símptomes», explica el doctor Alomar. En aquest sentit, són d'utilitat aplicacions com ara Stop Covid-19, de la Generalitat de Catalunya; autoaislamiento.com , molt útil per a les empreses i comunitats de veïns.

Tal com comenta Alomar, «es basen en qüestionaris que et pregunten sobre l'estat dels símptomes i et donen consells de com actuar», i insisteix a tenir-ho present perquè el virus no s'esvairà en qüestió de setmanes o mesos, i «quan s'acabi el confinament, haurem d'estar molt atents davant l'aparició de qualsevol brot. A partir d'aquí, caldran confinaments particulars, no de tota la població. O confinaments de comunitats de veïns o de barris». Un argument que, per al doctor Alomar, posa les bases a un canvi d'escenari: «Cal organitzar fórmules d'autoprotecció».



Com canviarà la sanitat?

La crisi del coronavirus farà replantejar el sistema sanitari actual. Calen canvis? «Aquesta és la pregunta que ens haurem de fer davant d'una societat que canviarà», apunta Gaspar Alomar. Des del seu punt de vista, la sanitat farà un gir perquè «a tots els professionals ens marcarà molt aquesta experiència. Res no serà igual». I en què canviarà? «No tornarem a veure tantes persones juntes a les sales d'espera dels hospitals. I fins i tot podria ser que ja no hi hagués grans hospitals, per ser una trampa de contagis».

Planteja una situació en què el metge guanyarà protagonisme per atendre barris, comunitats de veïns, més propera a les persones grans i els col·lectius vulnerables: «De la mateixa manera que les empreses tenen mútues de salut per als seus treballadors, tornarem a veure el metge de barri. I pot ser que en un futur ja no sigui habitual que la gent pagui una assegurança mèdica personal, sinó que es pagui per a comunitat de veïns o de barri, per tenir un metge a prop».

També anticipa que «el metge trucarà i moltes consultes es faran pel mòbil. Portarem rellotges medicalitzats i el metge sabrà que estem malalts abans de trobar-nos malament». El doctor Gaspar Alomar conclou que «als virus se'ls ha de posar fronteres. Organitza la teva comunitat al teu bloc de pisos i confia en un metge. Nosaltres te'l posem: elmetgetruca.cat».