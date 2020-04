Poder dormir en època de confinament és més complicat

El confinament és pesat per a tots i qui digui el contrari no diu la veritat. No obstant això, cal tenir clar que hem de fer, és responsabilitat de tots el lluitar de manera conjunta contra aquest virus i només ho aconseguirem si cada un es queda a casa i només surt al carrer per l'imprescindible i en comptadíssimes ocasions.

Així una de les principals conseqüències que està tenint el confinament a molts de nosaltres és en el son. Ja no dormim tot seguit, sinó que ens despertem moltes més vegades del que és habitual, a el mateix temps que no som capaços de dormir les 7-8 hores que solem descansar normalment.

No cal preocupar-se. És una cosa temporal i sortirem d'aquesta. Pel que si més no ens ho esperem el nostre somni tornarà a ser com abans. L'estrès que portem a damunt amb aquesta situació pot afectar-nos també a l'hora d'agafar el son i mantenir un descans nocturn de qualitat.

Així, per a suportar aquests dies de confinament i poder descansar millor del que ho estem fent, la membre de l'Comitè Científic de la Societat Espanyola de la Son (SES), la doctora Milagros Merino, aporta una sèrie de consells per dormir millor durant aquesta quarantena .

En primer lloc, i en una entrevista amb Infosalus, l'experta en trastorns de la son recorda com 'funcionen' les persones que s'estan preparant una oposició, per als que és molt important l'establiment d'una sèrie de rutines. "No cal estar tot el dia en pijama, cal canviar-se de roba, com si anéssim a sortir al carrer. S'ha de procurar aixecar-se i anar a dormir cada dia a la mateixa hora", defensa l'experta.

L'objectiu d'aquestes rutines, segons explica la també experta de la Unitat de Trastorn Neurològic de l'Hospital Universitari La Paz de Madrid, és diferenciar el dia de la nit, ensenyar-li a el cervell que la nit i el dia no són iguals, i quan arribi la nit aquest pugui relaxar-se.

Així mateix, veu convenient el mantenir el màxim d'activitats socials possibles durant el dia, com acostumàvem en període de no confinament, així com exposar-nos a la llum de el sol a la mesura del possible, o el mantenir els mateixos horaris de menjars.

Una altra forma de diferenciar les activitats durant el dia i la nit, segons defensa Merino és a través de l'activitat física i l'exercici a casa: "Qui surt a córrer cada dia és difícil fer alguna cosa equivalent, si bé si podem posar-nos amb exercicis que hi ha a Internet o de cintes de vídeo que tenim per casa de fa mil anys, així com ballar ", ressalta.

Durant el matí, considera, hem d'emprendre una major activitat, que aquesta sigui més dinàmica, mentre que en la segona meitat del vespre baixem el ritme, ens podem posar una roba més còmoda a la de el dia, i baixar la intensitat de les llums ambientals, i evitem l'ús d'ordinadors. Així es podrà afavorir el son ".

El perill: 1 sensació de jet lag

Així amb tot, l'especialista de la Unitat de Trastorn de l'Somni d'l'Hospital La Paz de Madrid manté que si no som molt regulars aquests dies podem arribar a patir una disrupció total i amb això una sensació de "jet lag salvatge i molt difícil de revertir ".

"Si anem al llit més tard, mengem quan tenim gana, i estem amb pijama tot el dia té lloc el que es coneix com una cronodisrupción i el cervell no entén quan és de nit i quan de dia", sentencia l'experta de la Societat Espanyola de la Son.

Amb tot això, ia manera de resum, l'especialista en trastorns de la son assegura que si som més estrictes aquests dies amb aquesta sèrie de consells aconseguirem tenir un millor somni: "És imprescindible ser més estricte aquests dies el establir unes rutines diàries, d'horaris , d'higiene; aixecar-nos, dinar, sopar i anar a dormir a la mateixa hora; realitzar certa activitat, exercici, no molt intens si es vol, i sempre abans de les 6 de la tarda, si es pot, que ens doni la llum de el sol , i sobretot al matí, a més d'evitar l'exposició a molta llum a la tarda i nit, incloses les llums de les pantalles, a part d'evitar prendre cafè, xocolata o te a última hora del dia ".

Si no podem dormir, la membre de l'Comitè científic de la Societat Espanyola de la Son (SES) aconsella aixecar-se del llit als 15 minuts i emprendre una activitat relaxant, com llegir en llibre amb llum tènue, però no un llibre electrònic la llum de pantalla és nociva en aquest sentit, sinó un llibre de paper, i en el moment en què ens entre el somni tornar al llit.

Cal veure aquests dies com una oportunitat per fer-ho bé, per a realitzar una higiene en les nostres costums si no són molt regulars en el nostre dia a dia, sosté la doctora Merino.

"Gent que ha estat confinada molt de temps, com ara Ortega Lara que va ser segrestat per ETA en un zulo durant 532 dies sempre contava que el va mantenir amb estabilitat psicològica el fer exercicis a unes hores determinades per fixar unes hores d'activitat, davant d'altres més relaxades ", afegeix l'experta en trastorns de la son.

El son en nens i ancians

Finalment, la doctora Merino crida l'atenció sobre el somni dels nens i ancians durant aquests dies de confinament, ja que es tracta de dos col·lectius molt sensibles als canvis. "Hi ha hagut un canvi de s'estila brutal. Per això, amb els nens cal aprofitar a fer aquest exercici amb ells, jugar amb ells, seguir uns horaris, i uns patrons dietètics determinats. Això sí, també cal tenir en compte que són més sensibles a la llum de les pantalles. Els adolescents estan tot el dia enganxats a el mòbil i, normalment cal ser més dràstics, si bé en aquests dies de quarantena convé llevar aquest estrès i permetre'ls mantenir les seves relacions socials ", afirma.

En el cas de la gent gran, sobretot que evitin la il·luminació al llarg del dia i atenuar a la fin de la tarda. Que caminin és important, o que moguin els braços, a més que evitin migdiades prolongades, com a molt de mitja hora, segons aconsella.