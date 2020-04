Aquests són els preus fixats pel gel desinfectant i les mascaretes

Els gels i solucions hidroalcohòliques tindran un preu màxim de venda al públic de 0,021 euros per mil·lilitre a partir d'aquest divendres, quan entra en vigor l'ordre del Ministeri de Sanitat que fixa a més en 0,96 euros el preu de les mascaretes quirúrgiques d'un sol ús.

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest dijous els imports màxims de venda al públic acordats per la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments tant de les màscares quirúrgiques com dels gels desinfectants per garantir l'accés als productes recomanats com a mesures higièniques per prevenir contagis per la COVID-19.

D'acord amb aquesta ordre, els envasos de fins a 150 mil·lilitres de gels o solucions hidroalcohòliques autoritzats temporalment per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) tindran un preu màxim de 0,021 euros per mil·lilitre.

El preu baixa a 0,018 euros / ml per als envasos que continguin entre 150 i 300 ml i a 0,015 euros / ml els que tinguin entre 300 ml i un litre.

La Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments d'establir en la seva pròxima reunió els imports màxims de venda a el públic de les màscares higièniques i dels antisèptics de pell sana autoritzats per l'AEMPS, un cop es tingui més informació sobre els costos de fabricació, segons explica el BOE.