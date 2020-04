Es diagnostiquen al voltant d'un 10 % de les persones contagiades de coronavirus a Catalunya, segons un estudi

Investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) i de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) han analitzat en deu països de la Unió Europea (UE) el retard de diagnòstic entre que apareixen els símptomes de la malaltia covid-19 i el registre com a cas positiu en les estadístiques oficials. A Catalunya, es produeix un decalatge d'uns 13 dies i a l'Estat, de 14, segons l'estudi. L'anàlisi ha permès calcular quin és el percentatge de casos que cada país és capaç de detectar respecte al total d'infectats i donar una xifra més acurada del nombre real de casos de coronavirus. A Catalunya i l'estat espanyol, el percentatge de diagnòstic ha augmentat en el darrer mes i ha passat del 5% al 10% dels contagis.

Martí Català, de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol i investigador principal del treball, assenyala que el temps que transcorre entre l'aparició dels símptomes i la capacitat de detecció de la malaltia "varia molt entre diferents països a causa de la reacció de les persones davant dels símptomes, l'estructura del sistema sanitari, la possibilitat de tenir tests o el temps que es triguen a registrar". La mitjana europea de retard seria de 12 dies i a Alemanya, de 7, segons l'estudi.

"Això dificulta comparar la situació entre diferents països. El nostre treball soluciona aquest problema i obre la porta a una anàlisi comparativa més rigorosa de la situació", destaca.

L'equip d'investigadors, format per biofísics i metges, treballa des de l'inici de la pandèmia, amb l'impuls de la Fundació La Caixa, en un model matemàtic que permet quantificar la situació per zones i països i elaborar prediccions de l'evolució per als següents dies.

Els investigadors apunten que, un cop es coneix el retard diagnòstic, es poden fer estimacions del nombre de casos reals i d'aquells que poden ser contagiosos, sempre que es conegui la mortalitat real del virus.

En el cas d'Espanya, es calcula que hi hauria entre uns 2,5 i 2,7 milions de casos acumulats en data de 26 d'abril. De tots aquests casos acumulats, aproximadament mig milió encara podria contagiar el virus.

Per fer aquestes càlculs, els investigadors han analitzat l'evolució del percentatge de morts respecte als casos reportats per part dels diferents països i l'han creuat amb les dades provinents de tests a la població de Corea del Sud; les dades del creuer Diamond Princess i les més recents d'Islàndia i Alemanya.

Segons els investigadors David Pino i Enrique Álvarez, del Departament de Física de la UPC, encarregats d'aquesta anàlisi, la letalitat a Europa se situaria al voltant de l'1%, amb variacions màximes d'un 20-30% entre països. "Aquestes variacions són relativament petites comparades amb la incertesa associada a saber exactament com i quan diagnostiquen els diferents països", afirmen.

Amb l'excepció de Bèlgica, que inclou entre les defuncions per covid-19 casos que probablement no ho són, la resta de països reporta les morts a causa de la malaltia de forma més o menys homogènia, seguint els criteris del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC). Això permet una comparativa de la situació a partir de la mortalitat dels països, més enllà de la primera impressió de les dades.

Si ens fixem en els casos totals que recull l'estudi, Espanya és el més afectat, amb 219.764 casos -dades corresponents a divendres passat, 24 d'abril, confirmats amb PCR i també amb tests d'anticossos-. Són 474,2 casos per 100.000 habitants. 57.912 casos serien encara actius, segons l'estudi (125 per 100.000 habitants). El total de defuncions aquell dia era de 22.524; 48,6 per 100.000 habitants.

Els investigadors han analitzat també les dades dels països de forma relativa i han elaborat un índex que, a partir de les dades anteriors i del creixement observat de l'epidèmia, permet classificar els països de forma relativa en la dificultat a curt termini per controlar la malaltia i donar el potencial de creixement immediat de l'epidèmia.

La informació mostra que països com Suècia, que a primer cop d'ull tindria indicadors favorables, es troben en una situació més compromesa. En la mateixa línia, la situació a curt termini d'Espanya no és pitjor que la de Gran Bretanya o Suècia i una mica per sobre dels Països Baixos. Els estudiants d'Enginyeria Física Tomàs Urdiales i Pablo Palacios han participat a elaborar aquest índex.

Segons les dades recollides i la metodologia, a Catalunya hi ha aproximadament uns 500.000-600.000 casos acumulats, que augmentarien fins al milió si es prenen de referència les dades dels serveis funeraris -un recompte que proporciona el Departament de Salut a partir dels certificats de defunció-.

Els resultats de la investigació indiquen que el nombre de contagiats encara és massa baix per poder considerar la possibilitat d'haver assolit la immunitat de grup, en cas que es confirmi que la gent infectada queda immunitzada. En el cas de la Covid-19 encara no es coneix amb quin percentatge de persones infectades s'assoliria la immunitat de grup, però hauria de ser com a mínim del 60 %, encara que hi ha estudis que apunten que hauria d'arribar al 70-75 %.