El 70% dels adolescents dedica ara un mínim de quatre hores diàries al mòbil

Coronavirus

El 70% des adolescents dedica un mínim de quatre hores diàries al mòbil durant el confinament, segons una enquesta elaborada per Adolescents.cat entre més de 10.000 joves durant la quarta setmana de confinament. Només l'1,7% afirma fer un ús de menys d'una hora. D'altra banda, gairebé el 47% de joves assegura que està bé o molt bé tot i el confinament, mentre que el 42% admet un estat d'ànim regular i poc més del 10% reconeix que està malament o molt malament.

L'enquesta revela que la majoria dedica les estones lliures a les pantalles: el 40% mira sèries o pel·lícules, mentre que només el 4,1% llegeix. D'altra banda, quasi el 70% fa esport un mínim de 2-3 dies a la setmana i només el 8% no ha fet exercici físic.

El 36% dels joves assegura que passa els dies de confinament a la seva pròpia habitació i només el 7% diu que faci activitats amb la família. Pel que fa als estudis, el 49% destina entre una i tres hores a la feina escolar i el 35% reconeix que la incertesa sobre el futur acadèmic li genera malestar.

El 55% dels enquestats segueix l'actualitat del coronavirus als mitjans i en el 54% dels casos ho fa a través de la televisió. Entre la resta de fonts d'informació destaquen els diaris digitals (12%) i Instagram 9%). D'altra banda, el 40% del jovent assegura estar bastant o molt d'acord que la pandèmia «ha estat intencionada i escampada amb interessos polítics/econòmics».

El 44% dels enquestats assegura que el confinament li ha aportat coses positives, com aprendre a valorar més la família i a gaudir de petits moments. Entre les respostes recollides hi ha joves que asseguren que han après que a vegades cal aturar-se per adonar-se del que realment es vol aconseguir, que no hi ha res segur, les repercussions sobre els propis actes i la necessitat d'aprofitar el temps.



Relacions a distància i ansietat

La Direcció General de Joventut i Adolescents.cat han obert un consultori psicològic en línia específic sobre les preocupacions i dubtes del confinament. Aquesta eina permet als joves publicar les seves consultes de manera anònima i ser atesos de manera ràpida i professional per part d'una psicòloga.

Aquest consultori se suma als tres ja actius al web d'Adolescents.cat i dividits en tres temàtiques: psicologia, sexualitat i alimentació i imatge corporal. Des de l'inici de l'estat d'alarma, han rebut més de 400 consultes, el 70% vinculades amb les relacions sentimentals a distància i l'ansietat. A banda d'aquestes problemàtiques, als joves també els costa gestionar la convivència amb els seus pares i conciliar el son.