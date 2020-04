El benestar emocional ajuda a disminuir el dolor

Moure's ajuda a pal·liar el dolor crònic, com ara el causat per l'artritis

Moure's ajuda a pal·liar el dolor crònic, com ara el causat per l'artritis arxiu

Dolor

Fer activitat física ajuda a alleujar el dolor crònic. Ara, en període de confinament i amb menys possibilitat per moure's, molta gent ha notat que el dolor lumbar, cervical o l'artritis s'intensifica i no respon a la medicació analgèsica habitual. El benestar emocional també ajuda a millorar el dolor. I, si no, les infiltracions són una solució. «Fem tractament local del dolor amb infiltracions dirigides i molt resolutives», explica la doctora Mercè Salvans, de la Clínica Salvans, especialitzada en el dolor muscular i articular, amb centres a Berga (Centre Mèdic Berguedà) i a Manresa (Metges Manresa).

Ofereix tractaments amb infiltracions guiades per ecografia, «molt eficaces per tractar el dolor i evitar que es cronifiqui. És una tècnica poc dolorosa i senzilla», explica. Posa èmfasi en el fet que les ecografies les fan a la mateixa consulta «fem diagnòstic i això agilitza la resolució dels problemes dels pacients».

Són tècniques específiques i mínimament invasives, «i poden ajudar a reduir el nombre de pastilles per tractar el dolor», comenta. Les infiltracions poden ser de cortisona, àcid hialurònic i bótox per al dolor, i intermusculars per a contractures rebels, i estan pensades per pal·liar el dolor i evitar que es cronifiqui. «És important que vagin acompanyades de consells ergonòmics», remarca la doctora Mercè Salvans.