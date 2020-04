Creix la venda de verdures i la demanda de peix congelat es dispara un 151%

Durant el període de confinament ha crescut la venda al supermercat de verdures com el carbassó o la patata i la demanda de peix congelat s'ha disparat un 151%. Així ho revela una anàlisi interna que ha elaborat Bonpreu dels productes d'alimentació i neteja més demandats arran de la crisi. En concret, el consum de verdura i fruita ha crescut un 54% i un 33%. Pel que fa a la carn, les vendes han augmentat un 50%, i en destaca el xai, els elaborats o el bistec. Quant a l'alimentació envasada, s'ha detectat un canvi de patró, que ha anat de la compra de bàsics com les conserves, la pasta o l'arròs, cap a productes associats a moments de plaer, com cerveses o xocolata. La companyia assegura que el preu dels productes s'ha mantingut.

Si bé el consum de productes bàsics durant les primeres setmanes de l'estat d'alerta va créixer molt, durant les següents el creixement ha estat més sostingut. Segons expliquen en un comunicat, els preus s'han mantingut si es comparen amb els de l'any passat i, per exemple, el de les sopes, llet o mantega, fins i tot han baixat.

D'altra banda, també han augmentat les vendes d'articles de neteja i higiene personal com el sabó, lleixiu o paper higiènic.