Dissenyen un test PCR per fer 7.000 diagnòstics al dia

Coronavirus

Un equip d'investigadors espanyols ha creat un test genètic capaç de diagnosticar possibles contagis per coronavirus en menys de tres hores. El seu disseny, en forma de kit, en facilitarà l'ús i la distribució als centres hospitalaris, fet que permetrà diagnosticar més de 7.000 persones al dia.

Es tracta d'una prova molecular feta mitjançant la tècnica de PCR múltiplex a temps real (RT-PCR), gràcies a la qual és possible detectar i amplificar la presència d'ARN viral, que identifica amb una fiabilitat molt elevada els gens de la Covid-19, tant en pacients amb símptomes com en asimptomàtics. Cada kit disposa d'un joc de reactius, suficient per dur a terme l'anàlisi en qualsevol hospital o laboratori de diagnòstic.

Segons l'equip, el projecte té per objectiu oferir un servei immediat al sistema sanitari. Com que és un test més ràpid, ajudaria a saber el nombre de contagiats per coronavirus. La prova, que ja està a disposició de les autoritats sanitàries, ha estat desenvolupada en tres setmanes per un equip d'experts d'Ascires Sistemes Genòmics, divisió genètica del grup biomèdic del qual forma part la catalana Cetir. El test ha rebut el suport d'assessors científics de la Fundació QUAES. El projecte té l'aprovació del Comitè d'Ètica de l'Hospital Clínic Universitari de València i s'ha validat tècnicament amb mostres de casos positius i negatius facilitades pel seu Servei de Microbiologia i Parasitologia. Per a la creació d'aquest test, la companyia ha destinat un laboratori amb bioseguretat de nivell 2 (BSL-2), equipat segons les indicacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Tal com explica el doctor Antoni Matilla, investigador científic expert en Genètica Humana implicat en el projecte i assessor científic de la Fundació QUAES, «la investigació és una altra part fonamental del projecte que estem desenvolupant» perquè, segons assegura, estan «bolcats en la seqüenciació genòmica del virus que provoca la Covid-19, per poder conèixer millor el seu mecanisme d'infecció i per què afecta de manera tan diferent cada individu, fins al punt que hi ha persones que es mostren asimptomàtiques o manifesten la malaltia de manera molt lleu, mentre que per a altres resulta letal».