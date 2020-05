Investigadors xinesos troben coronavirus al semen de pacients

El coronavirus ha sigut detectat en mostres de semen de pacients de la Covid-19, tant malalts com en recuperació, segons un estudi fet a la Xina que no determina si seria contagiós. Encara es desconeix molt sobre aquesta malaltia i els estudis científics busquen en totes direccions, tot i que no sempre obtenen els mateixos resultats. De fet, un informe anterior assenyalava que al semen no s'havia trobat coronavirus.

D'una mostra de 38 pacients, sis (15,8%) van donar positiu per coronavirus al semen, segons l'estudi que firmen Weiguo Zhao, de l'Hospital General de l'Exèrcit, a Pequín, i Shixi Zhang, de l'Hospital de la Municipalitat de Shangqiu. L'estudi es va realitzar, entre gener i febrer, amb pacients de més de 15 anys; 23 malalts (60,5%) s'estaven recuperant i 15 (39,5%) encara estaven en fase greu de la infecció. Quatre dels positius (26,7%) pertanyien al grup dels pacients en fase aguda de la malaltia, mentre que dos (8,7%) eren dels ja recuperats, cosa que, segons l'estudi, és «particularment notable».

Resultats positius i negatius



No obstant, no es van trobar diferències significatives entre els resultats positius i negatius en relació amb l'edat, l'historial de malaltia urogenital, i dies des de l'inici de la malaltia, començament de l'hospitalització o des de la recuperació clínica.

Els investigadors van descobrir que «el SARS-CoV-2 pot ser present al semen de pacients amb Covid-19, i que el coronavirus pot encara ser detectat al semen dels pacients en recuperació», indica l'estudi. Fins i tot si el virus no es pot replicar en el sistema reproductiu masculí, aquest pot persistir, indiquen els autors, «possiblement com a resultat de la privilegiada immunitat dels testicles».

Així, suggereixen que l'abstinència o l'ús de preservatiu es podria considerar com un mitjà preventiu per a aquests pacients. En tot cas, adverteixen que l'estudi és limitat per la petita mida de la mostra i el breu seguiment posterior, per la qual cosa es necessiten més investigacions sobre l'eliminació del virus, la supervivència en el temps i la concentració al semen.

«Si futurs estudis poguessin provar que el SARS-CoV-2 es pot transmetre per via sexual», podria ser una part «fonamental» de la prevenció de la transmissió, especialment si es té en compte que el virus es va detectar al semen de pacients en recuperació, diu la investigació.

El precedent



Una altra investigació publicada a mitjans d'abril per la Universitat de Salut d'Utah (EUA) indicava que és «poc probable» que la Covid-19 es transmeti pel semen.

L'estudi, també realitzat a la Xina, va enrolar 34 homes que havien tingut la malaltia de forma lleu o moderada i «no va trobar evidències del virus que causa la Covid-19 al semen» o els testicles dels pacients. Tot i que advertia que no era «prou exhaustiu com per descartar per complet la possibilitat que la malaltia es pogués transmetre sexualment. No obstant, les possibilitats que passi, basant-se en aquest limitat estudi, semblen ser remotes».