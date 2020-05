«És un cicle amb una inserció laboral molt alta»

L'Institut Guillem de Berguedà, de Berga, és un dels que ofereixen el cicle de grau mitjà de Cures auxiliars d'infermeria. Aquest curs hi ha 23 alumnes (20 noies i 3 nois), que ara fan les matèries del tercer trimestre telemàticament, amb assignatures com ara higiene hospitalària, odontoestomatologia, atenció psicològica, documentació sanitària, cures bàsiques d'infermeria... Alguns estan pendents de poder començar les pràctiques a l'hospital, residències, clíniques dentals, centres de dia o CAP.

«La majoria es reparteixen el cicle en dos cursos i, quan acaben, el 90% troba feina. La inserció laboral és molt alta. També hi ha alumnes que continuen formant-se, per exemple, amb el cicle d'Atenció a persones en situació de dependència que impartim; o amb un cicle de grau superior i la carrera d'Infermeria», comenta Miquel Sabata, infermer i tutor del cicle de Cures Auxiliars d'Infermeria del Guillem de Berguedà, on també coordina els cicles formatius.