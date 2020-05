Infermeres davant la pandèmia: equips combinats, formació exprés i solidaritat

Les infermeres i infermers són aquella mà que agafa la del pacient, però també els ulls que el vigilen i n'observen l'evolució per anticipar-se a qualsevol possible complicació. Ara, essencial en pacients amb Covid-19, ja que la malaltia pot agreujar l'estat de salut en molt poc temps. Les infermeres es posen una mena de cuirassa que els dona l'experiència per poder desenvolupar la tasca assistencial, però sense perdre la humanitat.

En aquesta pandèmia, s'han trobat en una muntanya russa d'emocions. Viuen amb cert desencís, i com una situació estra-nya, la limitació del contacte físic amb el pacient, que, a més, es troba aïllat. Per això intenten estar al seu costat tant com poden i les videotrucades amb les famílies es converteixen en un esclat d'emocions, també per als sanitaris.



Dia Internacional de la Infermeria

Avui, 12 de maig, se celebra el Dia Internacional de la Infermeria. És un reconeixement a tots els que es dediquen a aquesta professió. La data és en commemoració del naixement de Florence Nightingale (Florència, 1820-Londres, 1910), considerada la mare de la infermeria moderna, ja que en va crear el primer model conceptual i va ser capaç de demostrar la importància de les cures.

El lema que s'ha escollit per a aquest any 2020 és « Infermeres: una veu per a liderar – Portant el món cap a la salut» i demostra el paper central que exerceixen les infermeres i els infermers en l'abordatge d'un ampli ventall de reptes sanitaris.



El repte del coronavirus

Quan al principi de la pandèmia del coronavirus els hospitals van suspendre les consultes i operacions quirúrgiques que es podien considerar no urgents, els professionals d'infermeria d'aquestes àrees van començar a treballar en plantes d'hospitalització de pacients amb Covid-19 i a les unitats de cures intensives (UCI). Van optar per combinar equips d'experts d'UCI amb les d'altres serveis, amb una formació exprés, i la solidaritat entre professionals.

El paper de les infermeres i infermers en aquesta crisi sanitària causada pel coronavirus és molt important des de la part assistencial i també des de l'organitzativa. Els de consultes s'han reubicat majoritàriament a les plantes d'hospitalització per Covid-19 i les quirúrgiques, a les unitats de crítics. Potser feia anys que una infermera de consultes no treballava en una àrea d'hospitalització i una de quiròfan, en una UCI. S'han hagut d'adaptar en àrees assistencials que no són les habituals. En molts casos s'ha fet formació exprés i ha aflorat molta solidaritat entre les professionals. Per exemple, han canviat torns i n'han fet de 12 hores sense queixes. Davant de situacions que exigeixen respostes, la professió surt i la vocació, també.

Els professionals sanitaris han hagut d'aprendre a treballar amb els equips de protecció individual (EPI) a les àrees confinades pel virus. En principi, consten d'una granota, mascaretes sofisticades i quirúrgiques, pantalles facials, guants, ulleres, peücs i altres elements.

El gruix de l'activitat assistencial continua sent l'atenció a pacients amb Covid-19 en un moment en què s'han començat a recuperar les operacions, proves i altres consultes que es van suspendre fa gairebé dos mesos perquè no es consideraven estrictament urgents però que ara ja no poden esperar gaire més.



Els estudis

Les titulacions de l'àmbit sanitari, entre les quals la d'Infermeria, encapçalen el rànquing amb més sortida professional.

T'agradaria ser infermer/ a i no saps què has d'estudiar? Tant si decideixes ser infermer/a com auxiliar d'infermeria, hi ha una sèrie de carreres i especialitzacions que has de cursar. Per arribar a ser infermer hauràs d'estudiar el Grau en Infermeria corresponent (s'hi accedeix aprovant la selectivitat o superant un cicle superior de la branca de sanitat). Per ser auxiliar d'infermeria hauràs d'estudiar un cicle formatiu de grau mitjà de tècnic en cures auxiliars d'infermeria.



Estudiants del cicle de grau mitjà de Cures auxiliars d'infermeria, a Berga A aquesta formació bàsica, s'hi poden sumar cicles formatius de grau superior de la família de Sanitat i a partir d'aquí graus, postgraus, màsters o oposicions.

«És un cicle amb una inserció laboral molt alta»

L'Institut Guillem de Berguedà, de Berga, és un dels que ofereixen el cicle de grau mitjà de Cures auxiliars d'infermeria. Aquest curs hi ha 23 alumnes (20 noies i 3 nois), que ara fan les matèries del tercer trimestre telemàticament, amb assignatures com ara higiene hospitalària, odontoestomatologia, atenció psicològica, documentació sanitària, cures bàsiques d'infermeria... Alguns estan pendents de poder començar les pràctiques a l'hospital, residències, clíniques dentals, centres de dia o CAP.



«La majoria es reparteixen el cicle en dos cursos i, quan acaben, el 90% troba feina. La inserció laboral és molt alta. També hi ha alumnes que continuen formant-se, per exemple, amb el cicle d'Atenció a persones en situació de dependència que impartim; o amb un cicle de grau superior i la carrera d'Infermeria», comenta Miquel Sabata, infermer i tutor del cicle de Cures Auxiliars d'Infermeria del Guillem de Berguedà, on també coordina els cicles formatius.