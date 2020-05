Una dieta rica en peix o elevada en omega-3 redueix el risc de malalties cardiovasculars

Nutrició

Menjar peix disminueix el risc de tenir una malaltia cardiovascular. Un estudi fet per investigadors de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i de l'Escola de Medicina de Harvard ha demostrat que el peix, com a principal font d'omega-3, i els suplements d'aquests àcids grassos poden modular les lipoproteïnes -les partícules que transporten els lípids a través de la sang- i incidir així sobre el risc de tenir aquestes malalties. L'associació entre el consum d'omega-3 i la reducció del risc de tenir accidents cardiovasculars s'ha comprovat amb l'anàlisi de la mostra de lipoproteïnes de 26.034 dones, la més gran i detallada que s'ha fet mai. Una de cada tres persones mor per accidents cardiovasculars.

Segons informa la URV, la recerca l'ha encapçalat Núria Amigó, consellera delegada de l'empresa derivada de la URV i de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) BiosferTeslab i membre del grup de recerca Metabolomics Interdisciplinary Laboratory (MIL@b)-Plataforma Metabolòmica, creat conjuntament per la URV i el CIBERDEM, i que forma part de l'IISPV.

Xavier Correig, catedràtic del Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica i director de MIL@b–Plataforma Metabolòmica, ha participat en l'estudi junt amb els investigadors del Center for Lipid Metabolomics, Division of Preventive Medicine del Brigham and Women's Hospital (Escola de Medicina de Harvard ), dirigit per Samia Mora.

Fins ara s'havia comprovat que un consum molt elevat d'àcids grassos omega-3 s'associava a nivells més baixos de triglicèrids en sang.

Alhora, també s'havia relacionat amb un increment del colesterol LDL (colesterol transportat per lipoproteïnes de baixa densitat, conegut com a colesterol dolent). És un factor de risc cardiovascular perquè pot accelerar la formació d'arterioesclerosi, malaltia que provoca l'enduriment de les parets de les artèries i la disminució de la seva elasticitat.

Però l'estudi ha constatat que aquest augment del colesterol LDL pel consum de peix s'associa sobretot al transportat per les partícules LDL més grans, que són menys heterogèniques (amb menys potencials d'obstrucció de les artèries), i no a un augment del nombre total de partícules LDL. En canvi, el fet que disminueixin els triglicèrids transportats per qualsevol tipus de lipoproteïnes és un factor protector de les malalties del cor.

Segons els investigadors, això es deu al consum dels tres tipus d'àcids grassos omega-3 estudiats, fonamentals en la fisiologia humana –l'àcid alfa-linolènic (ALA), el docosahexaenoic (DHA) i l'eicosapentaenoic (EPA)– presents al peix i altres fonts nutricionals, difereix en la seva associació amb el risc potencial de malalties cardiovasculars. L'estudi conclou que les lipoproteïnes LDL més petites que transporten el colesterol no augmenten, sinó que l'increment es produeix en les grans, que no tenen risc associat. Disminueixen totes les partícules transportadores de triglicèrids i, a més, la mida mitjana de les partícules d'HDL i LDL augmenta, la qual cosa s'associa a la protecció del risc cardiovascular.