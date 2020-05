Especialistes rehabiliten pacients amb seqüeles greus del coronavirus

Els professionals sanitaris s'han trobat les darreres setmanes amb una altra realitat de la Covid-19, les seqüeles que deixa en alguns pacients, sobretot els que van estar més greus i ingressats a l'UCI. Entre els ròssecs més greus que pot deixar la Covid-19 després d'un l'ingrés llarg a l'hospital, al marge de la malaltia respiratòria, hi ha les miopaties, malalties neuromusculars que provoquen un deteriorament del teixit muscular i paràlisi secundària per diferents causes com ara la medicació. També, dolor i pèrdua de mobilitat i sensibilitat al braç; atròfia muscular i hi ha alguns pacients que tenen una inflamació cerebral (edema).

En el cas de la Vall d'Hebron, la rehabilitació d'aquests pacients es fa al Pavelló Salut, habilitat en els moments de més impacte de la pandèmia per atendre persones amb coronavirus i ara convertit en hospital de dia. Són pacients que ja han rebut l'alta per la Covid-19 i que ja no són positius del virus i, per tant, no poden contagiar altres persones.

Els professionals del Servei de Medicina Física també fan al Pavelló Salut Vall d'Hebron la rehabilitació de pacients per altres patologies, com seqüeles neurològiques d'ictus, fractures, pròtesis de genoll o altres intervencions quirúrgiques.

A més, Vall d'Hebron fa al pavelló les proves PCR als pacients que requereixen ingrés hospitalari, que tenen visita amb un gabinet o que se'ls ha de fer qualsevol procediment que comporti manipulació de les vies aèries o risc d'aerosol.