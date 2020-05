La Marató de TV3 es dedicarà a la Covid-19 i no a les malalties mentals

Solidaritat

El Patronat de la Fundació La Marató de TV3 ha decidit canviar la temàtica de l'edició d'aquest any per dedicar-la a la lluita contra la Covid-19. Es tracta d'una decisió «excepcional» davant l'actual situació d'emergència sanitària causada pel nou coronavirus i la «prioritat de recerca urgent» en aquest àmbit científic a escala mundial, assegura la CCMA en un comunicat aquest dimarts. La Marató se celebrarà el 20 de desembre del 2020, i la temàtica sobre salut mental, prevista per a aquest any, es desplaça al 2021, en què serà l'edició del 30è aniversari de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio.

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals assegura posar aquesta acció solidària col·lectiva al servei de les que són «màximes necessitats socials i de la salut avui».

Fins al dia 20 de desembre, TV3, Catalunya Ràdio i la Fundació La Marató es dedicaran a sensibilitzar i divulgar sobre la Covid-19 i s'apel·larà a la solidaritat dels ciutadans per sumar recursos que permetin avançar en la recerca.

L'organització ha volgut mantenir la temàtica anunciada al febrer passat dedicada a la salut mental, i preservar així «íntegrament» els recursos i les accions per a la sensibilització social, la divulgació i la recerca per a les persones que tenen trastorns mentals. A més a més, coincidirà amb la 30a edició de La Marató, un element que asseguren que contribuirà a fer-ne una edició «excepcional».

Des del 1992, La Marató ha recaptat més de 197 milions d'euros i ha finançat 872 projectes de recerca.

Recaptació de 14 milions d'euros per a les malalties minoritàries

La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio del 2019, dedicada a les malalties minoritàries, ha aconseguit una recaptació definitiva de 14.053.915 euros, la segona més alta de la seva història. El programa es va emetre el 15 de desembre va acabar amb un marcador provisional de 9,4 milions, una xifra que s'ha incrementat amb els 4,6 milions que la ciutadania hi ha aportat fins al 31 de març, quan es va tancar definitivament el període de donatius.

Aquest és l'increment més alt que s'ha registrat en les 28 edicions del programa solidari. En aquesta última edició La Marató va canviar de format per trepitjar més territori. El programa es va fer, simultàniament, des de sis localitzacions catalanes, en què la participació ciutadana va ser la gran protagonista.

Les malalties minoritàries són patologies molt poc freqüents que afecten un màxim de 5 persones per cada 10.000. Actualment, n'hi ha unes 7.000 de descrites i al voltant del 80% són d'origen genètic. Inclouen un conjunt de malalties molt diferents entre si, però tenen en comú que acostumen a ser greus, cròniques, progressives i discapacitants. A Catalunya, es calcula que hi ha 400.000 persones amb una malaltia d'aquest tipus.

Millorar la qualitat i l'esperança de vida de les persones que conviuen amb malalties d'aquest tipus són els objectius de la recerca biomèdica que impulsaran els fons recaptats en La Marató 2019. Això passa, segons els experts, per aconseguir proves per detectar-les en el moment de néixer, disminuir el temps de diagnòstic i disposar de tractaments eficients, adequats i segurs, com la teràpia gènica, entre d'altres.