Per què les dones pateixen més de fibromiàlgia?

Les dones pateixen més dolor, fan més consultes per dolor, i estan en proporció molt més diagnosticades de fibromiàlgia. Ja durant la història de la medicina, s'ha tractat la dona com un ésser histriònic (teatral, exagerat, que demanda atenció). «Deu ser que la medicina encara no és capaç d'explicar completament, o que els metges manquem de suficient coneixement, per comprendre un malalt tan complex com és el pacient o la pacient amb dolor en què s'inclou el diagnòstic de la fibromiàlgia», explica la doctora Mercè Salvans, de la Clínica Salvans.

On és la base del dolor de la fibromiàlgia? Als teixits, en la conducció alterada del dolor fins a aconseguir el cervell? O en l'alteració de la percepció del dolor al mateix cervell? És una qüestió complicada de respondre. La ciència fa anys que ho estudia, però com més informació hi ha, més factors es troben implicats en el dolor o el no dolor.

En estudis recents s'està posant de manifest el paper de les hormones femenines en la percepció del dolor en les dones. Deuen ser els artífexs del dolor en la dona? Podria ser que hi prenguessin part, ja que s'està experimentant en aquest supòsit i s'estan provant fàrmacs específics per al tractament del dolor en les dones.

El cervell de la dona també és diferent del de l'home, això podria ajudar a comprendre part de les diferències, en la percepció de la sensació dolorosa que veiem clínicament en els quadres de dolor crònic o de fibromiàlgia.

