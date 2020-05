Vergés avisa que la recuperació del sistema sanitari no pot ser «immediata»

Coronavirus

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, adverteix que la recuperació del sistema sanitari després del gran impacte de la pandèmia del coronavirus no pot ser «immediata».

A més, també va alertar que s'han de preparar pensant en una possible segona onada de la Covid-19 sobretot de cara a la tardor, quan a més coincidiria amb la grip. En aquest sentit, Vergés va anunciar que revisaran els processos de contractació i va parlar del descans dels professionals o de la reorganització dels centres d'atenció primària (CAP), que ara, a més, han de diagnosticar de forma precoç els contagis.

A la Comissió de Salut, Vergés va explicar que tenen planificades les compres de materials de protecció per tenir un estoc d'uns dos mesos i que preveuen comandes extres de cara a la tardor.



Desconfinament per fases

Alba Vergés va criticar en la comissió parlamentària d'aquest divendres el desconfinament per fases perquè, va afirmar, s'ha convertit «en una mena de concurs» i ha generat un «embolic mental» a la població sobre què es pot fer i què no. «Les fases estan desfasant mentalment a tothom», va dir sobre el procés traçat pel ministeri de Sanitat per a la desescalada després de la primera gran onada de la pandèmia del coronavirus.

La consellera Vergés aposta per «missatges clars, independentment de la fase», que són, va sub-ratllar la titular de Salut, protegir la població més vulnerable, sobretot la gent gran; trencar les cadenes de transmissió del virus reduint el nombre de contactes i mantenir les mesures d'higiene, com la rentada de mans.

La consellera de Salut sosté que comprendre el funcionament de les fases s'ha convertit en un «maldecap» i va remarcar que la societat ha d'entendre missatges clau, com el comportament del virus i l'epidèmia. «El nostre objectiu no és controlar la societat, que ha de poder viure, sinó controlar l'epidèmia», va afirmar a la Comissió de Salut, que es va fer de forma telemàtica.

Alba Vergés va remarcar el que per a ella són tres missatges principals de cara a la desescalada. En primer lloc, protegir la gent gran, amb especial èmfasi a les residències, que pertoquen a l'administració, va assumir, però també va parlar de les visites i trobades amb els pares i avis que viuen a casa. En aquest sentit, va demanar tenir la precaució de no fer un sopar amb molta gent abans de visitar els més grans, per exemple.

La consellera va demanar «trencar totes les cadenes possibles» de contagi del virus i, en cas que es produeixin, tenir-les molt ben controlades per poder aïllar els contactes. «Les cadenes es multipliquen a l'hora que ho fan els contactes», va advertir. En aquest sentit, recomana no trobar-se amb grups diferents i nombrosos de gent en un curt espai de temps. «Si hi ha un sol positiu en aquests grups, la capacitat d'expandir-se del virus és gran. Ho podrem fer tot, però no ho vulguem fer tot de cop», va dir.

La titular de Salut va destacar que mantenir les mesures d'higiene, de protecció, com mascaretes i pantalles, i de distància física és «bàsic» durant un temps, almenys fins que no hi hagi tractaments efectius contra la Covid-19, i vacunes, i fins que el virus deixi de comprometre el sistema sanitari.