L'Hospital de Barcelona atén uns 600 pacients de Covid-19 d'Assistència en 50 dies

Arran de la situació d'emergència sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19, l'Hospital de Barcelona ha atès en 50 dies prop de 600 pacients de Covid-19 d'Assistència Sanitària i les dues entitats han mantingut l'activitat principal i urgent. Ja des d'abans de la declaració de l'estat d'alarma, seguint la previsió epidemiològica, es van adoptar diverses mesures de gestió enfocades a poder absorbir amb garanties el creixent nombre de casos de Covid-19. En coordinació amb els professionals sanitaris i els centres concertats de l'organització, durant aquest període s'ha fet tota la cirurgia urgent i oncològica i, de manera temporal, s'ha suspès la cirurgia programada (incloent-hi l'ambulatòria). També, l'activitat obstètrica i de neonatologia han tingut continuïtat.

Des del punt de vista de les instal·lacions, a l'Hospital de Barcelona s'ha incrementat fins a la màxima capacitat el nombre de llits oberts, s'han redissenyat tots els circuits del centre (s'ha aïllat els de Covid-19 respecte a la resta), l'UCI s'ha ampliat amb 3 nous espais habilitats dins de l'edifici i s'ha creat una nova sala d'urgències. Alhora, s'ha obert una consulta especial per atendre el personal infectat (amb un índex de recuperació del 100%) i metges i metgesses jubilats han fet tasques d'informació a les famílies dels pacients. Els serveis domiciliaris d'Assistència Sanitària han seguit funcionant amb recursos de telemedicina que, de manera excepcional, han permès habilitar triatges telefònics, informació a distància i videoconsultes.

Col·laboració amb la salut pública i 6.000 trucades ateses

En constant interlocució i cooperació amb el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i amb la resta d'autoritats sanitàries, ja en les primeres fases de la pandèmia, Assistència Sanitària va posar en marxa un protocol específic amb servei gratuït d'atenció telefònica per resoldre dubtes i orientar les persones amb símptomes de Covid-19, assegurades o no de l'entitat; en total, fins a l'inici de la desescalada s'han atès al voltant de 6.000 trucades. També l'Hospital de Barcelona ha assumit cirurgia oncològica i urgent del Parc de Salut Mar i malalts crítics de coronavirus d'altres centres públics, com a mecanisme addicional per destensionar el sistema públic de salut.

Segons M. Àngels Font, presidenta de SCIAS Hospital de Barcelona, «reinventar-nos en 50 dies és un repte superat amb èxit per la tasca organitzativa de definició i optimització de processos, però sobretot gràcies a l'esforç i la implicació d'uns equips extraordinaris de professionals». En aquest sentit, el personal de l'Hospital de Barcelona ha rebut el reconeixement i homenatge del conjunt de la ciutadania. N'hi ha hagut de tan originals com les espectaculars projeccions de missatges d'ànim sobre la façana de l'edifici, els productes d'alimentació i higiene donats per comerços i empreses de la ciutat o els fidels retrats en aquarel·la que assegurats i assegurades d'Assistència Sanitària han fet a partir de fotografies dels sanitaris.

190.000 assegurats i més de 4.000 metges

L'Hospital de Barcelona –el primer hospital cooperatiu propietat dels seus usuaris– i l'asseguradora mèdica Assistència Sanitària formen el cooperativisme sanitari integral, un particular model d'autogestió basat en la igualtat d'usuaris i metges en els òrgans de decisió i gestió. Actualment, l'organització té 190.000 assegurats i més de 4.000 metges a la seva disposició.