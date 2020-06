El 99% dels infants amb covid-19 són asimptomàtics o tenen una afectació lleu, segons un estudi

Més del 99% dels infants amb covid-19 són asimptomàtics o presenten símptomes lleus de la malaltia, segons els resultats preliminars d'un estudi de l'Hospital Sant Joan de Déu. L'estudi Kids Corona ha fet el seguiment de 724 nenes i nens -amb una edat mitjana de 5 anys- que han conviscut amb almenys un progenitor positiu. El 17,5% d'aquests infants es va infectar de la covid-19, xifra semblant a la dels adults contagiats per contacte a la llar amb un cas positiu (18,9%). Més de la meitat dels infants estudiats van ser asimptomàtics i la resta van presentar símptomes lleus. Una de les principals incògnites encara és la capacitat transmissora del virus per part dels infants i l'hospital l'estudiarà als casals d'estius en un nou projecte.

Una altra línia d'investigació és en dones embarassades, una recerca que fa BCNatal - Àrea de la Dona i Neonatologia de Sant Joan de Déu- juntament amb l'Hospital Clínic i que compta també amb casos de Sant Pau. Fins ara els investigadors han pogut analitzar 874 dones embarassades. El 14% de les gestants han generat anticossos contra el virus i, per tant, s'havien contagiat. Les embarassades contagiades en el primer trimestre (54 dones) van tenir quadres més lleus, amb un 70% de dones asimptomàtiques i un 30% amb una afectació lleu. En canvi, en les embarassades infectades en el tercer trimestre (71 dones), va haver-hi menys casos asimptomàtics (52%); un 43,5% va tenir símptomes lleus i 4,5% va patir una pneumònia.



Resultats preliminars

L'Hospital Sant Joan de Déu va posar en marxa fa dos mesos la plataforma Kids Corona per estudiar la incidència i l'afectació de la covid-19 en infants i embarassades. Aquest dimarts se n'han presentat els primers resultats, amb la idea que es continuaran ampliant en els propers mesos. Són resultats preliminars, que s'han de mirar amb cautela perquè, amb el coronavirus, falta acumular molta evidència científica i experiència mèdica.

Tot i que els estudis encara no s'han publicat en revistes científiques, el centre ha decidit donar-ne a conèixer les primeres dades davant l'interès que existeix, tant a nivell científic com social, sobre com afecta el virus els infants i les dones embarassades.

Els primers resultats també obren noves preguntes o en deixen sense respondre, com la capacitat de transmissió dels infants. Tampoc hi ha prou evidència sobre per què les nenes i nens desenvolupen la covid-19 amb símptomes en general molt més lleus que els adults. Que generen una resposta més eficient; que tenen una microbiota -conjunt de microorganismes d'una àrea determinada- a la nasofaringe diferent o que tenen desenvolupada alguna immunitat respecte a algun altre virus són algunes de les hipòtesis damunt la taula, entre altres.



Transmissibilitat a les llars: infants i adults s'infecten en percentatge similar

Els investigadors han estudiat 411 famílies amb un total de 724 infants, en què almenys el pare o la mare hagués patit la malaltia. Les famílies s'havien ofert a participar a l'estudi i l'equip d'investigadors es va traslladar a casa seva per fer un test de serologia -o immunitat- als membres de tot el nucli familiar i una prova PCR als infants de la llar i al progenitor amb el coronavirus -el primer que va emmalaltir en el cas que els dos tinguessin la covid-19-.

La prova de serologia ha mostrat que el 17,5% dels infants que han conviscut amb la mare o el pare amb covid-19 també s'ha contagiat, percentatge molt similar (18,9%) en el cas dels adults en contacte amb un convivent infectat. Aquests resultats condueixen els investigadors a pensar que els infants es contagien igual que els adults quan estan exposats a una font d'infecció.

En la majoria dels casos, la família no va sospitar que els infants poguessin haver estat infectats perquè no van presentar símptomes o van ser molt lleus, principalment febre, en el termini d'entre 7 i 14 dies després que el progenitor fos diagnosticat.

Amb la prova PCR, els investigadors han analitzat si els progenitors infectats i els infants tenien l'RNA del virus a la nasofaringe i el podien teòricament transmetre. El 33,8% dels adults i l'11,9% dels infants encara presentaven càrrega viral a la nasofaringe un mes després que s'hagués donat el primer cas de coronavirus a casa, tot i que en una quantitat molt baixa -mitjana de càrrega viral estimada de 2.500 còpies/ml-. Actualment no hi ha consens científic sobre la càrrega viral necessària per transmetre el virus.

L'estudi també busca identificar en la microbiota dels infants possibles marcadors diferencials que puguin actuar com a protectors davant del virus. A més, estan analitzant la microbiota dels infants atesos per covid-19 a l'hospital per comparar-la amb els que tenen altres infeccions respiratòries.



Embarassades: uns primers resultats "tranquil·litzadors"

La línia de recerca maternofetal ha aportat uns primers resultats "tranquil·litzadors", ha apuntat el director de BCNatal, el doctor Eduard Gratacós, ja que l'afectació és, en general, en el primer trimestre asimptomàtica -70% segons l'estudi- o lleu -30%-. En el tercer trimestre de l'embaràs, l'afectació pot ser més greu, segons els resultats preliminars, si bé la majoria de casos continuen sent asimptomàtics -52%- o lleus -43,5%-.

Segon l'estudi, la covid-19 afecta el 14% de les dones embarassades. Aquest és el primer estudi de seroprevalença en embarassades disponible a nivell internacional i rebaixa molt les estimacions de gravetat d'estudis publicats, que se centraven en les gestants que acudien als centres sanitaris amb símptomes.

Un dels objectius pendents de l'estudi és analitzar si els símptomes i riscos de la covid-19 en les dones embarassades són diferents als de les dones que no ho estan.



Recerca en casals d'estiu

Un dels interrogants que no s'han pogut resoldre encara és "en quin grau els infants són transmissors de la malaltia", ha indicat el cap de Pediatria de Sant Joan de Déu, el doctor Juanjo Garcia. "No sabem fins a quin punt amb les càrregues virals baixes que tenen en general els infants poden contagiar o no. Aquesta és la pregunta del milió", ha afirmat el director gerent de Sant Joan de Déu, Manuel del Castillo.

Per això l'hospital vol indagar en aquesta qüestió a l'estiu, aprofitant que en principi l'entorn serà tranquil i l'impacte de la pandèmia serà molt menys virulent que fa tres mesos, i amb vista al retorn a l'escola el setembre. "Pensem que els casals d'estiu tenen unes dinàmiques molt semblants entre infants i adults que a l'escola. Volem replicar aquesta situació en un entorn tranquil", ha afirmat la doctora Iolanda Jordan, especialista en Cures Intensives pediàtriques.

Es tracta d'un projecte dissenyat per un grup d'experts catalans i internacionals, com el BIOCOMSC de la UPC, l'ISGlobal o el Centre de Regulació Genòmica. Els investigadors faran als infants una PCR setmanal mentre estiguin al casal. En cas que algun infant doni positiu, s'actuarà d'acord amb el protocol de les autoritats sanitàries i es farà un seguiment exhaustiu dels contactes directes per si hi ha hagut transmissió.

Els responsables de l'estudi no han concretat quants casals preveuen visitar, ja que dependrà dels resultats que vagin tenint i del que apuntin els models matemàtics, han dit. Seran de l'àrea de Barcelona. En el cas que trobessin molts pocs casos per analitzar, precisament per l'entorn de menys contagis que s'espera a l'estiu, es podria allargar l'estudi a les escoles.

D'altra banda, l'hospital farà una altra recerca sobre els casos acabats de diagnosticar en centres d'atenció primària o hospitalària. Els estudis són en col·laboració amb el Departament de Salut.

Els estudis de la plataforma Kids Corona han rebut una donació de 500.000 euros de la Fundació Barça, entre altres aportacions.