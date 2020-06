Cinc consells per protegir la pell de l'ús de les mascaretes

Granets, vermellor i desquilibri del PH són alguns dels estralls que les mascaretes causen al rostre després d'utilitzar-la. S'ha convertit en el complement indispensable d'aquesta desescalada. Si abans no sortíem de casa sense labial o rímel al bolso, ara no ho fem sense la mascareta.

Hem de portar sempre la mascareta per protegir-nos i protegir els altres d'un possible contagi de Covid-19 en aquells espais en què mantenir la distància física no sigui possible. Si la teva pell se'n ressent i has patit alguns d'aquests efectes negatius al teu rostre t'expliquem com combatre'ls i pal·liar-los en cinc senzills passos:

Neteja

Hidratació

Adeu al maquillatge

Calma i equilibra

Mantingues un bon estat d'ànim

Neteja bé la teva pell abans i després de fer-la servir. Posar la mascareta sobre una pell sense impureses ajuda a què respiri millor i els efectes negatius siguin més reduïts, sobretot, els brots d'acné. No hem d'oblidar netejar en profunditat també al treure-la per eliminar tots els residus acumulats. Utilitza sabons afins amb la pell, que continguin ingredients hipoal·lergògens, que protegeixen la barrera lipolítica, i tinguin acció calmant.Repara la barrera natural i restableix l'elasticitat de la pell amb un extra d'hidratació i nutrició. Intenta que la teva pell estigui ben hidratada abans de l'ús de la mascareta.El seu ús suposaria una barrera afegida, ja que tapen els porus i impedirien que la pell respirés. La seva aplicació no està recomanada en temps de mascaretes. Al seu lloc, recorre a cremes protectores amb color lleugeres.Aplicar amb un cotó al rostre una infusió de camamilla és el truc casolà a què sempre s'ha recorregut en aquests casos. Però hi ha sèrums que calmen i alleugen l'enrogiment amb gran efectivitat. A més, ajuden a minimitzar la producció de seu i reequilibrar els bacteris de la pell per combatre les imperfeccions, a fi d'obtenir un aspecte saludable.L'estrès i les preocupacions causen tants estralls a la nostra pell com la pol·lució. Recorda adoptar una actitud positiva i fes teu el mantra #totaniràbé.

Amb aquestes senzilles pautes la teva pell es veurà preparada per resistir una jornada després d'una mascareta sense ressentir-se'n. Però recorda que si el problema persisteix o s'agreuja hauràs de visitar al dermatòleg perquè estableixi el tractament específic que necessites.