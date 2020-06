L'epidèmia ha posat al límit el sistema sanitari manresà

La Fundació Althaia i la Fundació Sant Andreu Salut de Manresa han hagut d'enfrontar-se els darrers mesos al que sens dubte ha estat el repte assistencial més gran que recorden. Una pandèmia que a la ciutat ha deixat més de dues-centes trenta víctimes mortals, més de mil altes i prop de tres-cents cinquanta ingressats confirmats de coronavirus simultàniament.

Una situació que ha obligat a reorganitzar de cap a peus el sistema assistencial en tots els fronts.

Quan l'Hospital de Sant Joan de Déu es va veure saturat, Althaia no va dubtar a portar malalts infectats tant a la Clínica Sant Josep –que concentra l'activitat privada de la fundació– com al Centre Hospitalari. Durant el punt àlgid de la pandèmia fins i tot els professionals en formació van tenir diferents tasques i responsabilitats en funció de la seva especialitat, nivell formatiu i de les necessitats de cada moment.

Es van ampliar les unitats de crítics i semicrítics. Si l'UCI habitual de Sant Joan de Déu disposava de 16 llits que es podien ampliar a 20, a aquests se n'hi van afegir més a l'àrea de reanimació quirúrgica. També es van adequar alguns dels quiròfans per ubicar-hi pacients un cop es van suspendre les intervencions no urgents programades. A l'hospital de dia es van posar llits de semicrítics, i les unitats d'observació d'urgències també rebien pacients amb coronavirus. Tot això va suposar una reestructuració profunda per prioritzar l'atenció a pacients amb coronavirus que ha quedat revertida gradualment.

Al vaixell insígnia de la sanitat manresana contra la pandèmia es va tancar l'accés al vestíbul principal. Els darrers dies ha posat en marxa un nou circuit d'accés als centres sanitaris de la institució sense que estigui permès que els usuaris que van a visitar-se a consultes externes o fer-se certes proves portin acompanyant. Només les persones que tenen cita amb el metge, que han d'ingressar o fer-se una prova hi poden entrar. A la planta -1 de l'Hospital de Sant Joan de Déu hi ha el punt d'accés en què tothom qui entra ha de rebre una acreditació.

L'Hospital de Sant Andreu va començar la setmana passada a rebre les primeres visites de familiars de les persones ingressades. Les famílies han de portar mascareta de casa, s'han de desinfectar les mans a l'entrada i a la sortida del centre i registrar-se al taulell d'Admissions.

L'Hospital de Sant Andreu va arribar a tenir 138 ingressats simultàniament per l'epidèmia repartits pel conjunt de les quatre plantes, el que va convertir l'equipament en un espai de batalla en tots els fronts contra el virus.

L'Hospital de Sant Andreu, en la seva condició d'equipament d'atenció intermèdia al territori, ha acollit residents provinents de residències del Bages i de la Catalunya Central.

En aquest sentit, va comunicar que més del 70 % de les 50 persones que viuen en residències per a gent gran de la Catalunya Central i que entre el 25 de març i el 15 de maig van ingressar a l'Hospital de Sant Andreu de Manresa a causa de la covid-19 havien obtingut l'alta i ja eren a les seves residències.

Es tractava de 36 pacients d'edat avançada, amb una mitjana de 83 anys, i per tant, especialment vulnerables davant el coronavirus, que durant aquest període han estat donats d'alta a l'Hospital de Sant Andreu i han retornat a casa seva, en aquest cas, residències de gent gran.

La situació ja s'ha capgirat com un mitjó als centres assistencials manresans. I, amb la guàrdia alta, es retorna a la normalitat.

En aquests moments els diversos centres hospitalaris reserven una part dels seus esforços a la lluita contra la covid-19 i estan amatents a l'evolució d'una epidèmia per a la qual encara no hi ha cap vacuna. Però s'ha reprès l'activitat assistencial en tots els fronts i toca afrontar el gran volum de feina que la pandèmia ha obligat a ajornar.

Llits de la residència Sant Andreu també van servir per salvar vides

La Fundació Sant Andreu Salut ha agraït la comprensió i predisposició que van mostrar famílies i persones ateses davant del repte que va suposar fer el trasllat de l'11 d'abril al 3 de juny a l'hotel Món, gestionat per la Fundació Catalunya La Pedrera i situat a Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages. El trasllat tenia com a objectiu donar resposta a la necessitat tant de les institucions sanitàries, encapçalades pel CatSalut, com de la mateixa societat, de disposar dels recursos necessaris per fer front a la crisi generada per la covid-19, en un moment en què la situació sanitària del territori era complexa i els llits hospitalaris tenien una ocupació de gairebé el 100%.



Les persones traslladades han passat prop de dos mesos a l'hotel Món, on es van poder emportar, a banda de la roba i objectes d'higiene personal, les pertinences que van voler (com llibres, fotografies i, fins i tot, maquetes o eines de dibuix).



La majoria de persones i les seves famílies van entomar el trasllat com un repte, però també com una oportunitat per poder conèixer un nou espai, envoltats de natura i en un entorn molt agradable.



Cal recordar que la residència Sant Andreu de Manresa és un equipament que va ser remodelat ara fa dos anys i que està dotat d'infraestructures mèdiques i de recursos que en el moment de màxima virulència de la pandèmia eren indispensables per atendre els afectats per la covid-19 i que es trobaven en estat greu. La decisió es va prendre quan no hi havia altres alternatives plausibles per oferir llits equipats amb la infraestructura necessària i les institucions sanitàries, a través del CatSalut, cercaven les millors solucions per poder ampliar el nombre de llits.