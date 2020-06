Els projectes d'innovació i de recerca han estat clau durant la pandèmia

Els projectes de recerca i d'innovació per a la prevenció i el tractament de la covid-19 han mobilitzat empreses, institucions i ciutadania per dur a terme iniciatives.

Innovació: tecnologia 3D

En l'àmbit de la innovació, la tecnologia 3D ha tingut un paper important durant la crisi sanitària del coronavirus. S'han elaborat equips de protecció: pantalles de protecció facial, mascaretes, manetes obreportes, campanes de protecció per a les ambulàncies del SEM, campana de protecció i pantalla portàtil per a exploracions no invasives a la consulta. També productes substitutius per falta d'estoc. I s'han fet productes adaptats.

Cal destacar el treball en xarxa entre la Fundació Althaia, institucions, centres de recerca i innovació, universitat i empreses: Althaia, Ajuntament de Manresa, Eurecat, UPC-EPSEM, UManresa-FUB, UB, Avinent, Empresa comercial Vinyes, SAFISA, MAGI SL, ACEFESA, Oliva Torras.

També ha estat clau la implicació de grups de voluntaris en l'elaboració de pantalles protectores facials, manetes obreportes i suports per a les mascaretes. Avinent, empresa homologada en el sector de producció de materials per al sector sanitari, va validar els dissenys i el testeig de les primeres unitats. Després, es va sol·licitar la col·laboració de la ciutadania que tenia possibilitat d'imprimir en 3D perquè ajudés a augmentar-ne la producció. Tots els agents implicats es van coordinar per dissenyar un circuit de fabricació que anava des del disseny i testeig fins a la distribució dels materials.

Innovació: respiradors

Arran de la falta de respiradors, empreses i institucions del Bages (Eurecat, UPC-EPSEM, Control Live, Oliva Torras) van dissenyar i fabricar un prototip de respirador de baix cost amb l'assessorament de professionals d'Althaia. I es van fer els tràmits per vincular Althaia a projectes d'altres prototips de respiradors homologats per si era necessari fer-ne ús.

Recerca: estudis científics

La Fundació Althaia participa en 33 estudis relacionats amb la covid-19. D'aquests, 14 estan promoguts per Althaia. I ja s'han publicat quatre articles en revistes científiques de prestigi internacional, que contribueixen a l'evidència científica de la nova malaltia.

Hi ha els estudis observacionals i els vinculats a tractaments, que suposen un important benefici per als pacients atesos a Althaia.

«Posem-hi paraules»

«En aquests moments m'agradaria ser un poeta o bé tenir la facilitat d'expressió suficient per poder dir amb paraules tot l'agraïment que sentim tota la família amb el personal sanitari d'Althaia». Així és com comença una de les últimes cartes que ha rebut la Fundació Althaia en el marc de la campanya «Posem-hi paraules», que posa en valor l'esforç i lluita diària dels professionals de la institució en aquesta crisi sanitària causada per la covid-19. Des de principi d'abril, Althaia ha rebut més de 1.200 correus electrònics amb missatges de suport i escalf adreçats tant als professionals com als pacients hospitalitzats en situació d'aïllament.



La solidaritat i la gratitud que ha sorgit de la ciutadania és un dels aspectes positius de la crisi del coronavirus. Althaia dona les gràcies a tothom qui ha participat en aquesta campanya i ha fet arribar els seus missatges per mitjà del correu o de les xarxes socials, en forma de cartes, poemes, dibuixos o vídeos. Cal destacar la col·laboració de més de quaranta centres educatius, amb centenars de missatges.