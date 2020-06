Adverteixen que cal cuidar la pell més que mai, «no està entrenada pel confinament»

El cap del Servei de Dermatologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, el doctor Vicenç García-Patos, afirma que «cal cuidar la pell més que mai», ja que «després de tres mesos de confinament no està entrenada en l'exposició al sol i hi ha més risc de lesions». Si sempre és important evitar el sol a l'estiu entre les 12 h i les 16-17 h, aquest any amb la pandèmia de coronavirus encara ho serà més. «De manera natural comencem a entrenar la pell a la primavera, quan sortim a passejar. Els braços, la cara i el clatell se'ns bronzegen a poc a poc i el risc de cremades es minimitza», assenyala el doctor García-Patos. A causa de la covid-19, la població s'haurà saltat aquesta transició.

Per evitar les cremades i prevenir el càncer cal fer exposicions graduals al sol perquè la pell s'acostumi i vagi fabricant melanina, una protecció natural que fa de paraigües a les cèl·lules per evitar que la llum que incideix de forma vertical no els arribi al material genètic del nucli.

L'aplicació generosa de fotoprotecció mitja hora abans de prendre el sol i de factor 30 com a mínim és una condició sine qua non, però cal no oblidar la protecció física amb un barret, ulleres de sol o roba de les zones més sensibles com el clatell o els ulls.