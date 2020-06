Augmentar-se els pits mantenint la naturalitat i proporcionalitat amb el cos

L'augment mamari és la intervenció quirúrgica que, mitjançant pròtesis, augmenta la grandària i modifica la forma del pit de les dones. Es tracta d'una operació de cirurgia estètica amb molta demanda, ja que incrementa l'autoestima, la confiança i la feminitat, sempre, això sí, mantenint la naturalitat i la proporcionalitat amb el cos de la pacient.



Motivacions per operar-se

Les dones que es plantegen un augment mamari per millorar la seva imatge ho fan perquè no es troben del tot satisfetes amb la mida dels pits, per un desenvolupament insuficient. O bé per solucionar una asimetria. O també, una altra raó pot ser voler recuperar el volum que tenien abans que els pits canviessin, ja sigui per embarassos, pèrdua de pes o pel pas dels anys.



Consideracions

Cal tenir en compte diversos factors abans de fer una mamoplàstia d'augment: en dones molt joves, cal assegurar que ha finalitzat el procés de desenvolupament mamari. També s'han de tenir clares quines són les motivacions i expectatives que la porten a voler-se fer un augment mamari. I tot i que el procediment pot aconseguir una gran millora, cal tenir present que cada cos és únic i els resultats seran diferents en cada cas.



Visita personalitzada

A la clínica Dr. Sáez, de Manresa, el primer pas és escoltar les expectatives de la pacient i conèixer el seu estat de salut per poder fer-ne una valoració individual i exposar la tècnica i els resultats que es poden aconseguir amb la intervenció. Generalment es fa una incisió en el solc submamari, ja que té menor visibilitat de la cicatriu i una menor pèrdua de sensibilitat. Tot i això, segons les característiques de cada pacient, es pot localitzar a l'arèola o a l'axil·la. Un cop feta la incisió, es crea l'espai on es col·locarà la pròtesi, que pot ser just darrere de la glàndula mamària o darrere del múscul pectoral situat més profund a la glàndula.