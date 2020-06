Usuaris de cànnabis terapèutic denuncien que han hagut de fer «tripijocs» pel confinament: «És injust»

El confinament pel coronavirus ha fet «més evident» la «situació de vulnerabilitat» dels usuaris de cànnabis terapèutic. Ho posa de manifest la presidenta de la Unió de Pacients per la Regulació del Cànnabis, Queralt Prat. «Imaginin que necessiten un medicament i la farmàcia està tancada. És el mateix tipus d'ansietat i preocupació que podrien tenir», sosté. Prat lamenta que les persones que consumeixen cànnabis amb finalitats medicinals –en el dolor crònic, l'esclerosi múltiple, algunes epilèpsies o pels efectes de la quimioteràpia, entre d'altres- hagin hagut de fer «tripijocs». «És tan injust, tan immoral, que ens vegem abocats a això per aconseguir un producte que ajuda la nostra salut i la vida», afirma.

Molts països han regulat el cànnabis amb finalitats terapèutiques perquè consideren que hi ha prou evidència científica que ajuda a reduir símptomes de malalties o efectes d'una medicació i que aporta qualitat de vida als pacients, si bé no els cura. A Catalu-nya i a l'Estat espanyol, però, l'ús terapèutic del cànnabis no està regulat, tot i diversos intents. Els metges no poden prescriure'l ni els pacients poden aconseguir-lo a la farmàcia. Per a aquests pacients, la crisi de la covid-19 i el confinament ha descarnat el buit legal i la inseguretat jurídica.

Amb les associacions cannàbiques tancades, les persones que recorren a aquesta planta, moltes vegades com a última opció i en situacions de salut fràgils, han hagut de «buscar-se la vida al carrer com fa quinze o vint anys», afirma Prat. Això els ha portat a una situació de «més vulnerabilitat». «No té nom», es queixa.

«Des de trucar a l'amic d'un amic i trobar-se a la sortida d'un supermercat fins a persones dels mateixos clubs cannàbics que han ajudat els pacients portant-los el producte a casa arriscant-se a sancions durant el confinament. Alguns pacients han compartit el producte amb altres. Però «el més normal han estat aquest tipus de tripijocs», lamenta Prat, que alerta que el mercat negre és la «selva» i no es poden tenir garanties del producte, mentre que a les associacions hi ha un mínim control.

L'entitat calcula que a Catalu-nya fins a unes 30.000 persones recorren al cànnabis amb finalitats terapèutiques. Segons recull la seva web, aplicacions que tenen evidència d'eficàcia elevada són en el dolor crònic en adults; els símptomes de l'espasticitat de l'esclerosi múltiple; els efectes de la quimioteràpia i algunes epilèpsies.