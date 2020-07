La cirurgia de parpelles, l'operació estètica facial més demanada pels catalans després de la pandèmia

La blefaroplàstia o cirurgia de les parpelles és la intervenció estètica facial més demanada pels catalans després de la crisi sanitària, segons la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica (SCCPRE). Així, des que es va reprendre l'activitat de cirurgia estètica a mitjan maig, aquesta ha estat l'operació de l'àrea facial més sol·licitada pels pacients, segons la meitat dels cirurgians plàstics enquestats, molt per davant d'altres intervencions d'aquesta zona del cos, com la cirurgia del nas o de les orelles. Malgrat que ja era una de les principals operacions, des de l'entitat es considera que l'efecte mascareta pot haver influït en aquest increment.

"També el fet que es tracti d'una cirurgia senzilla, que no requereix hospitalització", indica la doctora Anna López, presidenta de la SCCPRE, que ha fet una enquesta al més d'un centenar de professionals que pertanyen a l'entitat.

A nivell corporal, després de la cirurgia mamària, la liposucció ha estat l'operació més sol·licitada. El doctor Francesc Mora, secretari de SCCPRE, afirma que molts cirurgians plàstics han triplicat el nombre de liposuccions i abdominoplàsties que feien abans de la pandèmia. "Durant el confinament, la població ha guanyat uns quatre quilos de mitjana, fet que ha comportat que persones que ja no estaven contentes amb el seu cos, s'hagin decidit a passar per quiròfan", assenyala.

Una altra dada que es desprèn dels resultats de l'enquesta és que, segons el 70 % dels professionals, el volum principal de pacients atesos se situa a la franja dels 25-45 anys. "Observem que ha baixat l'edat mitjana de les persones que s'intervenen d'estètica i això, molt probablement, és perquè la gent gran té més por del contagi", explica la doctora López.

Recuperació del 75 % de les intervencions anul·lades

Pel que fa a la tornada a la normalitat de la cirurgia estètica, les dades obtingudes són molt favorables. En aquest sentit, de mitjana, els professionals ja han recuperat el 75 % de les operacions anul·lades durant la pandèmia. "Aquest resultat és molt positiu, sobretot, perquè es produeix a l'estiu, quan sempre baixa el nombre d'intervencions", indica la presidenta de la SCCPRE. "La resta de cirurgies no és que s'hagin anul·lat, sinó que moltes d'elles s'han posposat al setembre, que és una època de l'any més propícia per a aquest tipus d'intervencions".

Així mateix, gairebé el 40 % dels enquestats creu que l'activitat quirúrgica dels mesos de juny-juliol-agost és superior a la d'anys anteriors. López considera que això pot ser degut tant a l'acumulació de cirurgies que no s'havien pogut fer durant la crisi de la covid-19 com a l'estalvi econòmic que pot haver comportat el confinament i/o el fet de no viatjar durant les vacances. "El teletreball també pot haver contribuït a l'augment d'operacions, ja que el poder estar a casa facilita la recuperació".

Encara que les xifres d'intervencions de cirurgia estètica són molt positives, segons el 40 % dels enquestats, els pacients estan optant, ara més que abans de la pandèmia, per solucions estètiques que no comporten el pas per quiròfan, com ara el bòtox o l'àcid hialurònic. "A l'inici de la represa de l'activitat hi ha va haver un boom de sol·licituds de tractaments de medicina estètica, ja que la gent volia que li fessin retocs sense haver d'operar-se", afirma el doctor Francesc Mora. "Ara encara hi ha por de contagiar-se, però s'està demostrant que, amb les mesures de seguretat pertinents, com els tests PCR, es poden realitzar operacions estètiques amb les màximes garanties".